اولین خانه قرآنی روستایی در روستای حاجی آباد فلاح کلنگ زنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امام جمعه عنبرآباد در مراسم کلنگ زنی اولین خانه قرآنی روستایی در روستای حاجی آباد فلاح بر لزوم ترویج فرهنگ قرآنی در بین احاد جامعه تاکید کرد و ابراز داشت: زمین این خانه قرآنی ازسوی یکی از خیرین نیکوکار اهداء شده است.

حجت الاسلام اکبر افشارمنش ادامه داد: برای ساخت خانه قرآنی صدیقه الکبری مبلغ 50 میلیون ریال با پیگیری مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان، در نظرگرفته شده است.

وی اظهار داشت: مبلغ 20 میلیون ریال هم از سوی فرماندار عنبرآباد و مبلغ 500 هزار ریال هم از سوی امام جمعه این شهرستان به خانه قرآنی صدیقه الکبری روستای حاجی آباد اهدا شده است.

حجت الاسلام افشارمنش گفت: فرامین الهی باید همواره چراغ راه مسلمین باشند تا از این طریق انسان بتواند به مرحله رشد و کمال دست یابد.