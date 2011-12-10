به گزارش خبرنگار مهر ، لطف الله سیاهکلی امروز شنبه در مراسم افتتاح هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران الکامپ 2011 با اشاره به برنامه های سازمان صدا و سیما در تولید محتوا اظهار داشت: فناوری نوین IP مدیا که یک پلتفرم مشترک از موبایل، وب و تلویزیون است، امکان دسترسی کاربران به اینترنت 2 مگابیت بر ثانیه را بر روی خطوط ADSL و فیبرنوری با حداقل هزینه فراهم می کند.

وی گفت: با راه اندازی زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات این پروژه از ظرفیت ایجاد شده این شبکه استفاده می کند و دیگر نیازی به پهنای باند اینترنت جهانی نخواهد داشت.

سیاهکلی با بیان اینکه این پروژه که با چندین برابر پهنای باند فعلی کاربران در دسترس خواهد بود با قیمت فعلی ADSL ارائه می شود و می تواند تمامی تیازمندیهای مردم را در استفاده از کاربردهای فناوری برطرف کند، افزود: فرصت لازم برای ارسال و دریافت مالتی مدیا بر روی این شبکه و از طریق دستگاه مبدل "ست آپ باکس" فراهم شده است که بخشی از محتوا را برای این شبکه صدا و سیما فراهم می کند اما قصد داریم با انجام چنین شبکه هایی به جای دریافت در مقام ارسال دیتا در دنیا قرار گیریم.