18 درصد به جمعیت بیماران خاص تحت پوشش بیمه خدمات درمانی افزوده شد

علی آرمیده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 188 بیمار خاص در استان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند که برای آنان کارت هوشمند صادر شده است تا آنان از خدمات این بیمه بهره مند شوند.

وی تصریح کرد: 46 بیمار هموفیلی، 33 بیمار تالاسمی، 171 بیمار دیالیزمی، 59 بیمار پیوند کلیه و 79 بیمار MS در استان تحت پوشش این بیمه هستند.

وی گفت: تا کنون تلاش بر این بوده است تا با ارائه آموزش به این بیماران تحت پوشش، بیماری و شمار جمعیتی آنان تحت کنترل باشد که این سیاست ادامه خواهد داشت.

علاوه بر این، آرمیده به عدم تخصیص 10 میلیارد ریال اعتبار از محل هدفمندی یارانه ها به حساب بیمه خدمات درمانی کشور برای تامین هزینه های دارویی این بیماران اشاره داشت و اعلام کرد: این ادراه کل در سال گذشته 10 میلیارد ریال و در پنج ماه نخست سال جاری نیز چهار میلیارد ریال برای این بیماران هزینه کرده است.