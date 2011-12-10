به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره پژوهشی دانشگاه پردیس قم با شعار "تحول در علوم انسانی با رویکرد اسلامی" برگزار میشود.
این همایش همزمان با هفته پژوهش و به همت معاونت پژوهشی و فناوری پردیس قم و در راستای جشنوارههای پژوهشی سالانه این دانشگاه برگزار خواهد شد.
جشنواره پژوهشی این دانشگاه هر ساله در دو قالب دانشگاهی و استانی برگزار میشود و از دنشجویان، استادان، پایان نامهها و مجلات برتر در این مراسم تجلیل میشود.
در ششمین جشنواره پژوهشی دانشگاه پردیس قم که 20 آذرماه برگزار میشود از استادان، دانشجویان، مقالات و پایان نامههای برتر سال تحصیلی 89 تا 90 تقدیر خواهدشد.
استاندار قم و رئیس دانشگاه تهران برای سخنرانی در این همایش که فردا 20 آذرماه در دانشگاه پردیس برگزار می شود دعوت شده اند.
قم - خبرگزاری: ششمین جشنواره پژوهشی دانشگاه پردیس قم با هدف تجلیل از استادان و دانشجویان برتر این دانشگاه برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره پژوهشی دانشگاه پردیس قم با شعار "تحول در علوم انسانی با رویکرد اسلامی" برگزار میشود.
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