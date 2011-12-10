به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره پژوهشی دانشگاه پردیس قم با شعار "تحول در علوم انسانی با رویکرد اسلامی" برگزار می‌‌شود.



این همایش همزمان با هفته پژوهش و به همت معاونت پژوهشی و فناوری پردیس قم و در راستای جشنواره‌های پژوهشی سالانه این دانشگاه برگزار خواهد شد.



جشنواره پژوهشی این دانشگاه هر ساله در دو قالب دانشگاهی و استانی برگزار می‌شود و از دنشجویان، استادان، پایان نامه‌ها و مجلات برتر در این مراسم تجلیل می‌شود.



در ششمین جشنواره پژوهشی دانشگاه پردیس قم که 20 آذرماه برگزار می‌شود از استادان، دانشجویان، مقالات و پایان نامه‌های برتر سال تحصیلی 89 تا 90 تقدیر خواهدشد.



استاندار قم و رئیس دانشگاه تهران برای سخنرانی در این همایش که فردا 20 آذرماه در دانشگاه پردیس برگزار می شود دعوت شده اند.

