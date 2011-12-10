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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۶

همزمان با هفته پژوهش/

استادان و دانشجویان برتر دانشگاه پردیس قم تجلیل می‌شوند

استادان و دانشجویان برتر دانشگاه پردیس قم تجلیل می‌شوند

قم - خبرگزاری: ششمین جشنواره پژوهشی دانشگاه پردیس قم با هدف تجلیل از استادان و دانشجویان برتر این دانشگاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره پژوهشی دانشگاه پردیس قم با شعار "تحول در علوم انسانی با رویکرد اسلامی" برگزار می‌‌شود.

این همایش همزمان با هفته پژوهش و به همت معاونت پژوهشی و فناوری پردیس قم و در راستای جشنواره‌های پژوهشی سالانه این دانشگاه برگزار خواهد شد.

جشنواره پژوهشی این دانشگاه هر ساله در دو قالب دانشگاهی و استانی برگزار می‌شود و از دنشجویان، استادان، پایان نامه‌ها و مجلات برتر در این مراسم تجلیل می‌شود.

در ششمین جشنواره پژوهشی دانشگاه پردیس قم که 20 آذرماه برگزار می‌شود از استادان، دانشجویان، مقالات و پایان نامه‌های برتر سال تحصیلی 89 تا 90 تقدیر خواهدشد.

استاندار قم و رئیس دانشگاه تهران برای سخنرانی در این همایش که فردا 20 آذرماه در دانشگاه پردیس برگزار می شود دعوت شده اند.
 

کد مطلب 1479959

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