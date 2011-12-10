به گزارش خبرنگارمهر، کاوه تیمور نژاد" مدیر کل برنامه ریزی و توسعه شهری، شهرداری تهران در تشریح مصوبات جلسه هماهنگی کمیته نمایشگاهی همایش " راهبردهای توسعه فرهنگی و اجتماعی کلانشهر ها ایران" گفت: این همایش با هدف هم اندیشی و بررسی راهبردهای توسعه فرهنگی و اجتماعی کلانشهرها به میزبانی شهرداری تهران هفتم و هشتم دی ماه با حضور شهرداران، معاونان و روسای کمیسیون های اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی مراکز استان ها برگزار می شود.

وی تصریح کرد: نمایشگاه " دستاوردها و چشم اندازهای مدیریت محله" یکی ازمهمترین برنامه های جانبی این همایش به شمارمی آید که با محوریت معرفی این طرح و شناساندن ضرورت واگذاری امور اجرایی محلات به شهروندان برگزار خواهد شد.

مسوول کمیته نمایشگاهی همایش" راهبردهای توسعه فرهنگی و اجتماعی کلانشهر ها ایران" گفت: معرفی و ارایه عملکرد و چشم انداز خانه های سلامت، IT، اسباب بازی، طرح مشکات، شکوفا، جشنواره های هشتگانه فرهنگی و هنری شمسه، کارگروه های مدیریت محله، سامانه های نیم رخ محله، پژوهشگر محله و هم اندیشی محله ای در قالب طرح مدیریت محله در راس برنامه های این نمایشگاه قرار دارد.



