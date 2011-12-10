شهرهای آذربایجان غربی سفیدپوش شدند/ کاهش دمای هوا

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی، دمای هوا در استان تا پنج درجه سانتیگراد طی امشب کاهش می یابد، همزمان با سایر شهرهای آذربایجان غربی، بارش برف از صبح روز شنبه در ارومیه نیز آغاز و در حال حاضر شهر سفیدپوش شده، بارش برف در مناطق جنوبی به خصوص شهرهای پیرانشهر و سردشت نیز از شب گذشته شروع شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد و شهرهای مهاباد و نقده نیز روز برفی را شاهد هستند.

در 24 ساعت گذشته شهرهای میاندواب با 12 درجه بالای صفر و پلدشت با دمای 9 درجه زیر صفر گرم ترین و سردترین شهرهای استان بوده اند، دمای ارومیه در 24 ساعت گذشته حداکثر 11 درجه بالای صفر و حداقل هفت درجه زیر صفر گزارش شده است.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی آذربایجان غربی، هوای استان در 24 ساعت آینده، نیمه ابری تا ابری همراه با بارش برف و باران و وزش باد و از اواخر وقت امروز با کاهش ابر و افت دما همراه است.

در 48 ساعت آینده نیز پیش بینی هوای استان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی است.