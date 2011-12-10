داربی فانوس به دستان خوزستان را استقلال برد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال صنعتی خوزستان و نفت مسجدسلیمان از سری رقابتهای هفته دهم گروه ب لیگ دسته اول فوتبال کشور عصر امروز شنبه به نتیجه 2 بر صفر به سود استقلال به پایان رسید.



در این دیدار مهدی نظری در دقیقه 65 و منصور نعامی در دقیقه 72 از روی نقطه پنالتی برای استقلال صنعتی خوزستان گلزنی کردند.



استقلال که قبل از این بازی در انتهای جدول جاخوش کرده بود بعد از مدتها توانست به شکست دیگر تیم خوزستانی به یک پیروزی دست پیدا کنتد و خود را از رده آخر جدول رده بندی رها کند.



هواداران نفت مسجدسلیمان که با چندین دستگاه اتوبوس و برای حمایت از تیمشان به ورزشگاه تختی اهواز آمده بودند با شعار «حیا کن رها کن» خواستار اخراج سیاوش بختیاری زاده از سرمربیگری تیم نفت شدند.



آنها همچنین هنگام خروج از ورزشگاه ناراحتی خود را سر خودروهایی که بیرون، پارک شده بودند خالی کردند و با آسیب رساندن به چند دستگاه از آنها ناراحتی خود را نشان دادند.



این بازی در نیمه اول کاملا آرام دنبال شد ولی در نیمه دوم بازی پربرخورد دو تیم 9 کارت زرد را به همراه داشت که شش کارت از آنها به تیم میزبان رسید.



قبل از این بازی هیئت مدیره باشگاه استقلال صنعتی خوزستان بازیکنان را به 10 درصد، کادرفنی را به 15 درصد و سرمربی را به 20 درصد کسر از قرارداد جریمه کرده بودند که این پیروزی نشان داد این جریمه جواب مثبت داده است.

