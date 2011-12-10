بحران معنویت جدی ترین بحران در دنیای کنونی است

به گزارش خبرنگار مهر، صدیقه حجازی بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه دومین دوره آموزشی بینالمللی شجره طوبی که در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شد اظهار داشت: بحران معنویت جزو جدیترین بحرانهایی است که جهان را به خود مشغول کرده است.
وی اظهار داشت: افراد شرکت کننده در این دوره بانوان اندیشمندی از کشورهای مختلف جهان اسلام هستند که با هدف هم رأیی در خصوص موضوعات مختلف مسائل زنان گردهم آمدند.
مدیرکل امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به برگزاری این دوره عنوان کرد: هدف از برگزاری این دورهها برقراری ارتباط با زنان اندیشمند جهان به ویژه جهان اسلام است.
وی با تأکید بر اینکه از بزرگترین چالشهای مطرح جهان چالش خانواده است، گفت: ما میدانیم که زن جز اساسی خانواده محسوب میشود همچنان که در اجتماع اینگونه است.
حجازی بیان کرد: امروزه مسائل حوزه زنان از سطح مراکز و مؤسسات فرهنگی به سطح دانشگاهی کشیده شده است و شاهد هستیم که در دانشگاههای دنیا رشتهای با عنوان مطالعات زنان ایجاد شده است که بر این اساس تلاش میشود تا مسائل مربوط به حوزه زنان مورد بررسی قرار گیرد؛ اینکه این رشته روز به روز درحال توسعه است نشان میدهد مسائل حوزه زنان به عنوان بحثی جدی در دنیا مطرح است.
وی اضافه کرد: ما معتقدیم بهترین آرایی که میتوان مسائل را با آن حل و فصل کرد اندیشههای توحیدی و دین اسلام به عنوان کاملترین دین است.
مدیرکل امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: این دوره آموزشی که نوعی کارگاه آموزشی است بر این اساس طراحی شده است که مسائل حوزه زنان را با بررسی آراء و اندیشههای اسلام و غرب و تطبیق آنها انجام دهد.
وی همچنین تصریح کرد: اسلام مطالب بسیاری در این حوزه برای بیان و عرضه دارد اما متأسفانه فضای کنونی دنیا به صورتی است که در حال حاضر اجازه طرح این نظرات از دیدگاه مسلمانان داده نمیشود.
در این دوره که از تاریخ 19 لغایت 28 آذر ادامه دارد بانوانی از کشورهای اندونزی، آفریقای جنوبی، فرانسه، غنا، استرالیا، نیجریه، پاکستان، اتیوپی و هند حضور دارند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: بحران معنویت جزو جدیترین بحرانهایی است که جهان را به خود مشغول کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، صدیقه حجازی بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه دومین دوره آموزشی بینالمللی شجره طوبی که در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شد اظهار داشت: بحران معنویت جزو جدیترین بحرانهایی است که جهان را به خود مشغول کرده است.
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