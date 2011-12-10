400 پروژه جدید تحقیقاتی بخش کشاورزی در فارس اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صوفی عصر شنبه در مراسم هفته پژوهش و تقدیر از محققین نمونه افزود: فعالیت این مرکز حدود نیم قرن است که تاکنون یک هزار و 240 پروژه تحقیقاتی را به اتمام رسانده است.

وی ادامه داد: این مرکز دارای 104 عضو هیئت علمی و 42 پژوهشگر غیر هیئت علمی است.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس تصریح کرد: 13 بخش تحقیقاتی، 12 ایستگاه تخصصی و 24 آزمایشگاه تخصصی در این مرکز فعال است که مهمترین ویژگی مرکز تحقیقات، ارتباط نزدیک با بخش اجرایی جهاد کشاورزی و ارایه پروژه های تحقیقات کاربردی است.

صوفی با اشاره به اینکه از سال گذشته تعداد 20 نفر از محققین این مرکز به عنوان محققین معین در سازمان جهاد کشاورزی فارس فعالیت می کنند، گفت: در راستای اجرایی کردن تحقیقات، این محققین یک روز کاری خود را در بخش اجرایی هستند و در پروژه های اجرایی سازمان همکاری می کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اختراعات و نوآوری های که این مرکز، گفت: این مرکز رتبه دوم را از نظر تعداد طرح های انتخاب شده به خود اختصاص داده که سامانه برنامه ریزی آبیاری هوشمند یکی از مهمترین طرح های این مرکز است.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس تاکید کرد: در سال جاری طرح آبیاری هوشمند وارد تولید صنعتی شده که با استفاده و توسعه این سیستم در بحث کاهش مصرف آب شاهد تحولات بزرگی در فارس خواهیم بود.