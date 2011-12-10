لرستان 11 درصد آب کشور را در اختیار دارد/ دیمی بودن 75 درصد اراضی!

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امید سیفی در حاشیه بازدید مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از پروژه های لرستان اظهار داشت: استان لرستان با بارندگی 552.2 میلی متر در سال بعد از حوزه های دریاچه خزر و دریاجه ارومیه در سومین حوزه پر باران کشور قرار دارد.

وی ادامه داد: این در حالیست که در استان لرستان حدود 8 میلیارد مترمکعب روان آب تولید که با احتساب حدود 4.5 میلیارد متر مکعب از حوضه های مجاور در مجموع 12.5 میلیارد متر مکعب آب از استان خارج و به حوضه های دز و کرخه تخلیه می شود که این آب حدود 11درصد آبهای جاری کشور است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: برآوردهای کارشناسی نشان می دهد که حدود 5 میلیارد متر مکعب آب زیرزمینی در سازندهای سخت و سفره های آبرفتی استان ذخیره وجود دارد که از این مقدار حدود 1.5میلیارد متر مکعب تجدید شونده و مابقی یعنی حدودی 3.5 میلیارد متر مکعب ذخیره استاتیکی است.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر کمتر از 2.06 میلیارد متر مکعب از منابع آب استان که 1.4میلیارد مترمکعب آبهای سطحی و 660 میلیون مترمکعب آبهای زیرزمینی استان است مورد بهره برداری قرار می گیرد.

سیفی ادامه داد: از مقدار یاد شده حدود 1.85 میلیارد متر مکعب مصرف کشاورزی و 165 میلیون متر مکعب مصرف شرب و بهداشت شهری و روستایی و 45 میلیون متر مکعب به مصرف صنعت و خدمات می رسد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان افزود: در حال حاضر حدود 42 درصد از اراضی زراعی کشور آبی است که این رقم در استان لرستان حدود 25 درصد است که با توجه به وجود دشت های حاصلخیز و منابع آب با کیفیت مطلوب نیازمند توجه خاص و انجام سرمایه گذاری اعم از دولتی، خصوصی و... برای کاهش فاصله یاد شده هستیم.

سیفی گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر حرکات خوبی در این بخش انجام شده و امیدواریم تا رسیدن به هدف اصلی که توسعه اراضی آبی استان از 200 هزار هکتار به 400 هزار هکتار از مجموع850 هزار هکتار اراضی زراعی است ادامه یابد.

محمد حاج رسولیها مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز هدف از این سفر را دیدار چهره به چهره با پرسنل آب منطقه ای لرستان و شنیدن مباحث و مشکلات و چالشهایی که لازم است در حوزه ستادی پیگیری شود مطرح کرد.

وی گفت: با توجه به یک دهه خشکسالی در کشور پیامدهای آن باعث شده که فشار بر شرکتهای زیر مجموعه مدیریت منابع آب بیشتر شود و این مهم می طلبد تا با همدلی و برنامه ریزی منسجم آن را مرتفع کنیم.

بنابراین گزارش در پایان این جلسه مدیران حوزه ستادی و شهرستان های شرکت آب منطقه ای لرستان به بیان مشکلات و چالشهای موجود در حوزه مدیریت خود پرداختند.