تندباد با سرعت 70 کیلومتر مشگین شهر را درنوردید

به گزارش خبرنگار مهر، وزش تندباد که از پیش از ظهر شنبه در مشگین شهر آغاز شده بود، ظهر امروز با سرعت بیش از 70 کیلومتر در ساعت بیشتر مناطق این شهرستان را تحت تاثیر خود قرار داد.

شدت باد و توفان همراه با کولاک هم اکنون موجب اختلال در زندگی روزمره مردم شده و درختان را شکسته و موجب کندی عبور و مرور در محورهای ارتباطی شهرستان مشگین شهر بویژه در مناطق کوهستانی و روستایی شده است.



علاوه بر این تند باد در سطح شهر مشگین شهر نیر ضمن اختلال در زندگی روزمره شهروندان، خساراتی نیز به اماکن عمومی، تابلوهای تبلیغاتی و راهنمایی رانندگی، منازل مسکونی و اداری و... شد.

هم اکنون از شدت تندباد کاسته شده و با ورود سامانه بارش زا به این منطقه و استان اردبیل شهروندان شاهد ریزش برف و باران همراه با افت دما در بخشهای وسیعی از استان اردبیل را هستند.

در حال حاضر ریزش برف توام با وزش باد سرد همراه شده و با ایجاد کولاک موجب سردی شدید هوای اردبیل و سایر شهرهای استان شده چهره زمستانی پس از چند روز دوباره میهمان اردبیل شده است.

در همین حال هوای شهرستان اردبیل که از ظهر امروز به طور ناگهانی تغییر و سرد شده بود، برفی بوده و ریزش برف هر لحظه افزایش می یابد.

در شهرها و بخشهای مرکزی و کوهستانی از جمله اردبیل، سرعین، نیر، مشگین شهر و ... ریزش برف بیشتر گزارش می شود.



بنا به گزارش سازمان هواشناسی شرایط جوی برفی تا پایان روز دوشنبه در این منطقه ادامه خواهد داشت.