12هزار قطعه بوقلمون در یزد تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حبیبی با بیان اینکه استانهای تهران و اصفهان عمده مصرف کنندگان بوقلمون در کشور به شمار می روند، اظهار داشت: در سطح استان یزد با توجه به بالا بودن رقم تولیدی گوشت بوقلمون، سرانه مصرف در بین مردم استان پایین است.

وی عنوان کرد: این امر نیازمند ترویج فرهنگ سازی مصرف آن با توجه به فواید بالای گوشت بوقلمون در بین مردم استان خواهد بود.

حبیبی بیان داشت: سازمان جهاد کشاورزی استان برای افزایش پرورش بوقلمون به متقاضیان وام سرمایه در گردش پرداخت می کند ضمن اینکه تامین سوخت، تسهیلات ساخت واحدهای تولیدی از اقدامات جهاد کشاورزی برای بالا رفتن تولید پرورش گوشت بوقلمون در استان یزد است.

حبیبی بیان داشت: شهرستان تفت اصلی ترین تولیدکننده گوشت بوقلمون در استان یزد به شمار می رود.