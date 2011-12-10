گاز مازندران امید قهرمانی در لیگ برتر ووشو کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرجی اظهار داشت: این تیم در هفته نخست و دوم این رقابتها که به صورت رفت و برگشت در تهران برگزار شد، تیم قدرتمند هیئت ووشو کرمانشاه را با نتیجه 9 بر یک مغلوب کرد.

وی افزود: این تیم در دومین دیدار خود در این هفته با این نتیجه تیم هیئت ووشو مرکزی را شکست داد تا گام اول خود برای کسب مجدد عنوان قهرمانی لیگ برتر را محکم بردارد.

مسئول اطلاع رسانی هیئت ووشو مازندران افزود: لیگ برتر ووشو کشور با حضور تیمهای گاز مازندران، هیئت ووشو کرمانشاه، هیئت ووشو مرکزی، هیئت ووشو همدان، هیئت ووشو تهران و تیم اداره ورزش و جوانان سمیرم برگزار می شود.

فرجی ادامه داد: در دیگر دیدارهای این هفته هیئت ووشو همدان بر تیم ووشو مرکزی غلبه کرد، اداره ورزش و جوانان سمیرم موفق به شکست هیئت ووشو تهران شد.

وی گفت: در پایان هفته دوم این رقابتها تیم گاز مازندران با شش امتیاز و تفاضل امتیاز بهتر نسبت به تیم اداره ورزش و جوانان سمیرم در صدر جدول رده بندی قرار گرفت.