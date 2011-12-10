پیام رئیس جمهور در پی شهادت عزاداران حسینی در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری در پیام محمود احمدینژاد به حامد کرزی آمده است: شهادت و مجروحیت جمعی از عزاداران در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی موجب تأثر شدید اینجانب و ملت بزرگ ایران گردید.
وی در این پیام افزوده است: این اقدامات ضد بشری که با هدایت مستکبران و دشمنان ملتهای مستقل و آزاد و با عاملیت افرادی زبون و مزدور علیه فریاد بلند آزادیخواهی و عدالتطلبی پیروان امام حسین(ع) برنامهریزی و اجرا میشود، محکوم به شکست است و خودخواهان و زورگویان، نصیبی جز خواری نخواهند داشت.
در پایان این پیام آمده است: ضمن ابراز تسلیت به جنابعالی و همدردی با ملت بزرگ افغانستان، از خداوند متعال، غفران و رحمت الهی شهیدان، شفای عاجل مجروحان این حوادث، صبر و شکیبایی بازماندگان و بهروزی و سرافرازی دولت و ملت دوست و برادر افغانستان را مسألت دارم.
گفتنی است در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی برای نخستین بار در جمع دسته جات عزاداری امام حسین (ع) در شهرهای مزار شریف و کابل و قندهار عملیات تروریستی انجام و تعدادی زیادی از عزادارن افغانی شهید و مجروح شدند.
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