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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۵

محمدی در گفتگو با مهر:

روستائیان الیگودرزی 18 هزار نفر ساعت آموزش فنی حرفه ای دیدند

روستائیان الیگودرزی 18 هزار نفر ساعت آموزش فنی حرفه ای دیدند

الیگودرز - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان الیگودرز گفت: روستائیان این شهرستان بیش از 18 هزار نفر ساعت آموزش فنی حرفه ای فراگرفتند.

مرتضی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شش ماهه ماهه نخست سال جاری تعداد 104 نفراز روستائیان شهرستان الیگودرز از آموزش های فنی و حرفه ای بهره مند شدند.

وی ادامه داد: در مجموع معادل 18 هزار و 962 نفر ساعت از روستائیان شهرستان الیگودرز آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفتند.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان الیگودرز یادآور شد: این روستائیان در 3 دهستان و روستاهای شاپور آباد، خمه سفلی و علیا در رشته های گبه بافی، پرورش قارچ صدفی و نقاشی روی چرم از آموزش های فنی و حرفه ای بهره مند شدند.

محمدی ادامه داد: از 104 نفر آموزش دیده در قالب این دوره های آموزشی تعداد 7 نفر مرد و 97 زن بوده است.

کد مطلب 1479981

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