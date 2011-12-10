ایران باید در زمینه حفاطت و مرمت صاحب سبک باشد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون میراث فرهنگی کشور عصر شنبه در همایش دستاوردهای پایگاه میراث جهانی پارسه- پاسارگاد بیان کرد: به منظور توسعه ثبت جهانی که امروزه از ضروریات است باید بتوانیم یافته های خود را در کشور با مسیر توسعه ثبت جهانی همگام کنیم.

مسعود علویان صدر ادامه داد: آثار ایرانی در جهان همیشه به عنوان الگو شناخته می شوند و در راستای شناساندن بهتر آنها باید بتوانیم زمینه صاحب سبک شدن در دنیا را برای آثار ایرانی فراهم کنیم و در عین حال از تجربه جهانی نیز باید بهره داشته باشیم.

وی اظهار کرد: ایران در زمینه ارائه پرونده های ثبت جهانی تاکنون صاحب سبک بوده اما در زمینه متودولوژی کارهای خودمان هنوز موفق به تبیین سبکها نشده ایم.

معاون میراث فرهنگی کشور بیان کرد: در ابتدا پارسه - پاسارگاد تنها با دو برگ به ثبت رسید اما در حال حاظر چندین برگ ثبتی داریم و با توجه به اینکه نمادهای نظارتی یونسکو خواسته های ریز بینانه ای را از فرآیند ها طلب میکنند باید فرآیند های علمی را ارائه دهیم.

علویان صدر گفت: رویکرد معاونت سازمان میراث فرهنگی بر پایه مهندسی تحلیلی بوده و تلاش بر این است که هر اقدامی که صورت می گیرد بر اساس داده ها و یافته های علمی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: اسناد، مدارک و گل نوشته هایی که امروزه در اختیار ما قرار دارد پیشینه فرهنگ فاخر ما است که باید برای استفاده از آنها لازم است به مطالعات علوم انسانی در حوزه سایتهای جهانی توجه بیشتری داشته باشیم.