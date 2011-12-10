2 هزار شغل برای مددجویان کمیته امداد اردبیل ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز زلالی بعد از ظهر شنبه، در جلسه‌ اشتغال و خودکفایی مددجویان کمیته امداد استان اردبیل اظهار کرد: تاکنون برای 207 نفر در قالب طرح کارانگیزی و برای 874 نفر نیز در قالب طرح توان افزایی تسهیلات اشتغالزایی داده شده است.

به گفته وی تعداد یک هزار و 210 طرح دیگر نیز در قالب طرح خودکفایی اشتغالزایی شده است که 549 نفر از منابع بانکی و 661 نفر دیگر نیز از منابع امدادی تسهیلات دریافت کرده اند.

مدیرکل کمیته‌ امداد امام(ره) استان اردبیل عنوان کرد: برای این تعداد شغل ایجاد شده 70 میلیارد ریال تسهیلات به صورت قرض الحسنه پرداخت شده است.

وی از ارسال تعداد 600 پرونده‌ دیگر در قالب طرح کارانگیزی به حوزه حمایت خبر داد و افزود: تلاش می شود تسهیلات این تعداد خانوار در سریع ترین زمان ممکن به آنان داده شود.

6 هزار مددجو تسهیلات اشتغالزایی دریافت می کنند

به گفته این مسئول طی هشت ماهه سالجاری برای شش هزار و 608 برای دریافت تسهیلات اشتغال و خودکفایی پرونده تشکیل شده است و از بین این تعداد برای دو هزار و 291 نفر تسهیلات اعطا شده است.

زلالی تصریح کرد: از این تعداد چهار هزار و 524 نفر در بانک های عامل و تعداد دو هزار و 84 نفر از منابع امدادی تشکیل پرونده داده اند.

مدیرکل کمیته امداد امام (ره) استان اردبیل با تاکید بر تقویت مهارتهای شغلی مددجویان از طریق آموزش، اظهار کرد: اولین سیاست ما در بحث اشتغال و خودکفایی شناسایی توان و استعداد خانواده های تحت حمایت و ارائه‌ آموزش و مهارت های اولیه و پرداخت تسهیلات و ایجاد اشتغال برای آنان است.

وی شناسایی مددجویان توانمند برای اجرای طرحهای خودکفایی و بهره‌گیری از پتانسیل های بالقوه و بالفعل در مناطق استان را از مهمترین سیاستها‌ی حوزه‌ اشتغال وخودکفایی عنوان کرد.

به گفته زلالی هدایت فرزندان خانواده های تحت حمایت به سمت اشتغال مولد تا مرز خودکفایی و هدایت مددجویان به سمت مشاغل کوچک خانگی و توانمند کردن این خانواده ها از دیگر سیاست های این حوزه است.