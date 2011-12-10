خدمات قابل واگذاری در دفاتر پیشخوان خراسان شمالی به 74 خدمت افزایش یافت

مصیب عنابستانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای ساماندهی دفاتر پیشخوان در استان همچنین برگزاری یک دوره انتخابات در انجمن امور صنفی این دفاتر و انتخاب اعضای هیئت مدیره آن، از سال گذشته تا کنون 11 تفاهم نامه میان شماری از سازمانهای اجرایی استان با کمیته استانی به منظور ارائه خدمت از طریق این دفاتر منعقد شد.

وی تصریح کرد: در همین راستا 32 خدمت از طریق دفاتر روستایی و 74 خدمت نیز از طریق دفاتر پیشخوان شهری به عموم ارائه می شود.

به گفته وی، در گذشته خدمات پست، پست بانک، مخابرات، پرداخت قبوض آب، برق، گاز و تلفن از طریق دفاتر به عموم ارائه می شد که با انعقاد این تفاهم نامه ها هم اکنون خدمات بیمه درمانی، حمل ونقل، ثبت و احوال، بانک ملی، آب و فاضلاب و شهرداری نیز از این محل به عموم ارائه می شود.

عنابستانی همچنین عنوان کرد: در گذشته به ازای هر سه هزار نفر جمعیت یک دفتر پیشخوان در استان مجوز فعالیت دریافت می کرد، در حالیکه در حال حاضر در شهر بجنورد به ازای هر 11 هزار نفر جمعیت، در شهر شیروان به ازای هر هشت هزار نفر جمعیت، در شهر اسفراین به ازای هر پنج هزار و 100 نفر جمعیت یک دفتر پیشخوان فعالیت دارد.

وی یادآور شد: در سال جاری برای راه اندازی دفاتر پیشخوان در چهار شهر کوچک استان شامل حصار و گرمخان، صفی آباد، شوقان و تیتکانلو فراخوان برگزار شد.

مدیر کل فناوری اطلاعات استانداری خراسان شمالی در خاتمه اعلام کرد: به رغم اینکه برای راه اندازی دفتر پیشخوان در شهرکهای صنعتی و شهرکهای اقماری بخشنامه صادر شده است در صورت ضرورت ارائه درخواست، فراخوان برگزار می شود.