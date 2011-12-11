جهان امروز به توان علمی و نظامی و فنی ایران باور دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی در پیامی، افتخار آفرینی نیروهای مسلح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در حفاظت از مرزهای کشور و شکار یک فروند هواپیمایی پیشرفته بدون سرنشین جاسوسی آمریکا را به ملت ایران تبریک گفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در این پیام آورده است: نیروهای مسلح امروز مظهر اقتدار و خودکفایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند و هشت سال جنگ تحمیلی نشان داد که نیروهای مسلح با اقتدا به مولا و مقتدای خود در راه آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی پا برجا ایستاده اند .

حجت الاسلام آفتابی در پایان شکار یک فروند هواپیمایی پیشرفته بدون سرنشین جاسوسی آمریکا توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را موفقیتی بزرگ و غرورآفرین دانست و گفت: امروز ملت ایران به این باور که ما می توانیم و ما آمریکا را زیر پای خود له می کنیم ایمان دارند و جهانیان نیز به این توان علمی و فنی و نظامی ایران باور کامل پیدا کرده اند.