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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۱

حجت الاسلام آفتابی:

جهان امروز به توان علمی و نظامی و فنی ایران باور دارد

جهان امروز به توان علمی و نظامی و فنی ایران باور دارد

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در پیامی به مناسبت به دست آوردن هواپیمای جاسوسی آمریکا به دست نیروهای ایرانی گفت : امروز جهانیان و کشورهای منطقه به توان و قدرت علمی و نظامی ایران باور دارند.

 به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی در پیامی، افتخار آفرینی نیروهای مسلح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در حفاظت از مرزهای کشور و شکار یک فروند هواپیمایی پیشرفته بدون سرنشین جاسوسی آمریکا را به ملت ایران تبریک گفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در این پیام آورده است: نیروهای مسلح امروز مظهر اقتدار و خودکفایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند و هشت سال جنگ تحمیلی نشان داد که نیروهای مسلح با اقتدا به مولا و مقتدای خود در راه آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی پا برجا ایستاده اند .

حجت الاسلام آفتابی در پایان شکار یک فروند هواپیمایی پیشرفته بدون سرنشین جاسوسی آمریکا توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را موفقیتی بزرگ و غرورآفرین دانست و گفت: امروز ملت ایران به این باور که ما می توانیم و ما آمریکا را زیر پای خود له می کنیم ایمان دارند و جهانیان نیز به این توان علمی و فنی و نظامی ایران باور کامل پیدا کرده اند.  

کد مطلب 1479989

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