روند پیروزیهای کشتی پیشگامان آسانسور مازندران تداوم دارد

شهرام جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کسب این پیروزی امیدهای ما برای صعود به مرحله دوم لیگ برتر کشتی آزاد کشور را بیشتر می کند که با تلاش کادر فنی و کشتی گیران به این هدف خواهیم رسید.

وی افزود: در تعطیلات نیم فصل برای جذب دو کشتی گیر خارجی اقدام می کنیم تا با قدرت بیشتر، کشتی های باقیمانده را برگزار و شانس خود را برای صدرنشینی در این گروه آزمایش کنیم.

سرپرست تیم کشتی لیگ برتری پیشگامان آسانسور مازندران افزود: شناخت کامل کادر فنی از تیم نفت تهران ما را به کسب پیروزی در این دیدار خارج از خانه امیدوار می کند و تلاش می کنیم به دومین پیروزی خود در لیگ برتر دست پیدا کنیم.

تیم کشتی پیشگامان آسانسور مازندران، در پایان هفته چهارم لیگ برتر کشتی آزاد کشور با 33 امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی پنج تیمی گروه اول قرار دارد.

این تیم دوشنبه این هفته در سالن ورزشی شهدای هفتم تیم تهران، میهمان نفت تهران است.

مازندران، چهار نماینده در لیگ برتر کشتی آزاد کشور دارد.