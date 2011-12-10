دوره آموزش مجازی "آشنایی با نظام دورکاری" در دانشگاه محیط زیست کرج برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزشی مهارتهای دورکاری برای پرسنل دانشگاه محیط زیست کرج در آذر ماه سال جاری برگزار می شود.

پرسنل مربوطه جهت ثبت نام تا۲۰ آذر ماه، فرصت دارند که به سایت مرکز آموزش مجازی دانشگاه محیط زیست به نشانی http://lms.uoe.ir مراجعه کنند.

این افراد همچنین باید با درج مشخصات دقیق اعلام شده، برای خود حساب کاربری جدید ایجاد کنند و سایر اقدامات مورد نیاز را نیز انجام دهند.

پرسنل مربوطه باید پس از دریافت ایمیل تایید و فعالسازی آن، با دریافت کد ثبت نام از مسئولان ذیربط یعنی میرطاهری یا طلوعی در گروه دروس عمومی در درس "آشنایی با نظام و آیین­نامه دورکاری" ثبت نام کنند.

این پرسنل همچنین باید فایلهای آموزشی مربوطه را دریافت کنند و پس از دریافت این فایلها آنها را مطالعه کنند.

تاریخ آزمون اطلاع رسانی خواهد شد ضمن اینکه ین دوره فقط مختص کارمندان دانشگاه است و دانشجویان امکان ثبت نام در این دوره را ندارند.

دانشگاه محیط زیست در منطقه مشکین دشت کرج مستقر است.