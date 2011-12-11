به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین دستاورد عرضه‌شده در غرفه دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در هفدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی ایران "پورتال جامع خدمات داخلی این مرکز"- وصال- است که هم‌اکنون در اختیار برخی از کاربران مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران قرار گرفته و در آینده در اختیار عموم کاربران داخلی قرار خواهد گرفت.

با استفاده از این سامانه، تمام نرم‌افزارهای مورد استفاده اعم از اتوماسیون اداری، امور آموزشی و مالی در قالب یک نرم‌افزار ساماندهی می‌شود.

همچنین فعالیت صدها وبلاگ مربوط به مدارس علمیه با استفاده از پشتیبانی و میزبانی دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران از دیگر دستاوردهای این مرکز است که تغییرات صورت گرفته در گرافیک و مدیریت محتوای وبلاگ‌ها و همچنین گسترش وبلاگ‌ها در سطح حوزه‌های علمیه خواهران از جمله مواردی که در غرفه فناوری اطلاعات این مرکز عرضه شده است.

در بخش فعالیت‌های آموزش مجازی حوزه‌های علمیه خواهران نیز این مرکز امسال علاوه بر امکاناتی که هر سال در اختیار طلاب آموزش مجازی حوزه‌های علمیه خواهران قرار می‌گرفت، امکان آموزش آفلاین نیز فراهم کرده است.

به گزارش مهر، برغم آنکه تعداد اندکی از نهادهای دینی‌ـ پژوهشی هرساله در نمایشگاه الکامپ حضور می‌یابند، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران از نهادهای پیشرو است که چندین سال است در این نمایشگاه حضور دارد.

ایران الکامپ 2011 از به عنوان بزرگترین رویداد فناوری اطلاعات کشور از 22 آذرماه جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران دایر است.