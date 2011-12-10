عفونتهای بیمارستانی در برخی بیمارستانهای لرستان زیر یک درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیته دانشگاهی کنترل عفونتهای بیمارستانی به ریاست دکتر اردشیر شیخ آزادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان و با حضور معاونان این دانشگاه در سالن اجتماعات شماره یک حوزه ریاست برگزار شد.

در این نشست دکتر ساکی مدیر گروه بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار داشت: بروز عفونتهای بیمارستانی در برخی بیمارستانهای استان زیر یک درصد است و در بعضی موارد نیز مرگ و میر 2 تا 3 مورد گزارش شده است.

ساکی در مورد علل افزایش بروز عفونت های بیمارستانی افزود: باید بررسی شود که فرد مراقبت کننده چقدر در این خصوص نسبت به کارش اهمیت می دهد و چه نقشی در کنترل عفونتهای بیمارستانی دارد.

وی بیان داشت: عفونتهای ادراری، تنفسی و موضع جراحی درصد فراوانی را در شهریور و مهرماه سالجاری به خود اختصاص داده اند ولی در بقیه ماهها وضعیت بهتر بوده است.

مدیر گروه بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: کاتتر وریدی و کاتتر ادراری شایع ترین مواردی هستند که در مجموع 329 مورد عفونت بیمارستانی را طی این مدت نشان می دهد و براساس جنسیت 60 درصد این موارد مربوط به مردان و 40 درصد مربوط به زنان بوده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر استان لرستان رتبه 21 کشوری را در مبحث کنترل عفونتهای بیمارستانی را در اختیار دارد که باید با گسترش برنامه ریزی و بازنگری در کنترل عفونتهای بیمارستانی آمارها را منطقی تر کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان نیز در این جلسه اظهار داشت: فرهنگ استفاده از آنتی بیوتیک ها باید در استان نهادینه شود چرا که استفاده از آنتی بیوتیکها در این استان زیاد است.

دکتر اردشیر شیخ آزادی همچنین پیشنهاد کرد که یک گروه مشترک توسط معاونتهای درمان و بهداشتی دانشگاه به منظور شناسایی منشأ اصلی عفونتها و عوامل دخیل در آن با ارائه راهکارهای مناسب به منظور کنترل عفونتهای بیمارستانی تشکیل شود.

وی بیان داشت: کارها در این زمینه باید به صورت میدانی و مبتنی بر تحلیل های آماری دقیق انجام شود تا نتیجه ای بهتر به دست آید.