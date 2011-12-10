30 میلیارد ریال به طرح پسماند روستاهای مازندران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ذات الله زارعی عصر شنبه در کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی مازندران اظهار داشت: مازندران دارای سه هزار و 500 روستا بوده که طرح پسماند در این روستاها اجرایی می شود.

وی افزود: از مجموع روستاهای خارج محدوده شهر، بخشی به حریم شهر تعلق داشته که باید 20 درصد عوارض شهرداریها در حوزه روستایی هزینه شود.

مدیرکل روستایی استانداری مازندران با اشاره به اینکه اقدامات خوبی برای تجهیز ماشین آلات کشاورزی در روستاهای استان انجام شد، تصریح کرد: 300 دستگاه ماشین جمع آوری زباله به روستاهای استان اختصاص یافت.

زارعی با اشاره به اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در 49 روستای استان به صورت پایلوت، افزود: شهرداریها در دفن زباله روستاها، وارد کار شوند.

وی افزود: ساماندهی زباله در روستاهای استان باید به شیوه مناسب اجرایی شود.

مدیرکل روستایی استانداری مازندران، از شهرداریها خواست تا در دفن زباله روستاها با دهیاران همکاری لازم را داشته و هزینه تمام شده حمل زباله را در نقطه سربه سر با دهیاری داشته باشند.