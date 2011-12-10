تصادف محور سیرجان - بافت 5 کشته بر جای گذاشت

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طی برخورد یک دستگاه پراید با کامیون راه و ترابری در محور سیرجان- بافت پنج نفر جان باختند.

سرهنگ پریور گفت: کشته شدگان همگی سرنشیان پراید و از اعضای یک خانواده بودند.

وی مقصر این سانحه را خودرو پراید دانست و ابراز داشت: عدم توانایی راننده پراید در کنترل خودرو و در نتیجه برخورد با کامیون باعث بروز این سانحه دلخراش شده است.

این مسئول انتظامی گفت: متاسفانه در این تصادف خودرو پراید به کلی نابود شده و سرنشینان آن به نحو اسفناکی جان سپرده اند.

سرهنگ پریور با اشاره به لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان گفت: افراد با رعایت کردن این قوانین سلامت جان سرنشینان خودرو خود را تضمین می کنند.

وی همچنین با اشاره به یک طرفه و کم عرض بودن جاده های سیرجان گفت: متاسفانه این عامل موجب تلفات سنگین جانی در جاده های شهرستانی شده است که نقش تعیین کننده در حمل و نقل جاده ای کشور دارند.

سرهنگ پریور خواستار توجه بیشتر مسئولین در این زمینه شد و گفت: امیدواریم با رفع این مشکل دیگر شاهد بروز چنین حوادث اسفناکی نباشیم.