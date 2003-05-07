زنان خياباني را بايد با نگاهي تربيتي و جامعه شناختي نگريست

به گزارش خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهر جليل سازگارنزادعضو كميسيون فرهنگي مجلس ونماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي:جمع اوري زنان خياباني وتامين سرپناه مناسب وساير مسايل امنيتي ومعيشتي براي آنان امري معقول وانساندوستانه است كه دولت بايد بدان توجه كند . سازگارنزاد ضمن بيان مطلب فوق افزود ::پديده زنان خياباني زيبنده جامعه فرهنگي ما نيست و برخورد با اين پديده بايد به صورت جامع و زيربنايي صورت گيرد.

وي افزود:اگر بخواهيم به صورت مطلوب اين معضل راارزيابي كنيم بايد كالبد شكافي همه جانبه علل وعواملي كه موجب پيدايش اين پديده نامطلوب اجتماعي ميشود را به وسيله محققان شناسايي كنيم تا بتوانيم به صورت بنيادي نسبت به رفع آن علل وعوامل اقدام كنيم.



وي تاكيد كرد :جمع اوري قانوني زنان خياباني و تامين سرپناه مناسب براي ادامه زندگي اين قشر از جامعه محورهر خانواده و جامعه اي به شمار ميرود اساسي ترين مسئله اي است كه دولتمردان بايد انرا مد نظر قرار دهند . تجربه نشان داده است كه اگر به مسايل مهم اجتماع توجه كنيم متوجه خواهيم شد وجود انحرافات اخلاقي در هر چامعه امري بديهي است وافراد سالم نيز از ان بر حذر نخواهند بود.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس ادامه داد:اگر نهادهاي امدادي وحمايتي اين قشر اسيب پذ ير را تحت پوشش قرار دهند ومسايل مادي و معنوي به ويزه عاطفي انها را تامين كنند ونگاه تربيتي - جامعه شناسانه وروانشناسانه به آن داشته باشند ميتوان جامعه اي مطلوب وسالم را پيش بيني نمود.

سازگار نزاد افزود:اقدام نيروي انتظامي بايد با نهادهاي امدادي مانند سازمان بهزيستي و امدادرساني خصوصي ادغام شده تا از از يك يك پديده اجتماعي نا مناسب جلوگيري كنيم.

وي در پايان متذ كر شد:اگر دستگاهها ونهادهاي برنامه ريز نيازمند اعتبارات ويزه باشند ما اعتبارات مورد نياز انها را تقويت خواهيم كرد و كميسيون فرهنگي مجلس وكميته خانواده كه حمايت از زنان و قوانيني كه اين قشر از جامعه را پوشش ميدهد با تصويب اينگونه قوانين چنانچه لايحه جامعي از طرف دولت يا طرح مناسبي از سوي نمايندگان ارايه شود از ان استقبال خواهد كرد .