200 اختراع به جشنواره منطقه ای "اختراعات کویر" رسید

محمد کدیور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این جشنواره با هدف تجاری سازی اختراعات برگزار می شود، اظهار داشت: تاکنون بیش از 200 اختراع به دبیرخانه ارسال شده که این اختراعات در زمینه های نانو تکنولوژی، شیمی و مکانیک بوده و توسط کمیته علمی این جشنواره در حال بررسی است.

وی همچنین از ویژگی های مهم اختراعات را نوآوری در طرح و قابلیت تجاری سازی اختراع برشمرد و افزود: مهمترین فاکتور برای پذیرش مخترعان، دارا بودن گواهی ثبت اختراع از اداره ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی کشور و است.

کدیور تاکید کرد: اختراع باید مربوط به یکی از استانهای یزد، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان باشد.

مسئول دبیرخانه هشتمین جشنواره منطقه ای اختراعات کویر عنوان کرد: این دبیرخانه مخترعان را از طریق ادارات ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی کشور، روزنامه رسمی و بنیاد ملی نخبگان شناسایی کرده که با بررسی های صورت گرفته تاکنون بیش از هزار و 400 اختراع مربوط به چهار استان شرکت کننده در این جشنواره شناسایی شده است.

وی با اشاره به نحوه اطلاع رسانی جشنواره منطقه ای کویر عنوان کرد: اطلاع رسانی جشنواره به دو صورت عمومی و اختصاصی صورت گرفته که اطلاع رسانی عمومی از طریق چاپ بنر و نصب آن در محیط های مناسب و اطلاع رسانی اختصاصی به صورت ارسال دعوتنامه به منزل مخترع، تماس تلفنی و پست الکترونیک انجام شده است.

کدیور اظهار داشت: در این جشنواره منطقه ای که به میزبانی استان یزد و با حضور استانهای کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و یزد برگزار می شود، در صورتی که اختراعات تاییدیه علمی دریافت کنند از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برخوردار خواهند شد.

مسئول دبیرخانه هشتمین جشنواره منطقه ای اختراعات کویر یادآور شد: مخترعان فقط تا 27 آذرماه جاری فرصت دارند نسبت به نام نویسی از طریق سایتهای www.Bmn.ir یا www.yazd.bmn.ir اقدام کنند.