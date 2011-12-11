هزینه ها و معاملات شهرداری کرج رصد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد ترابیان ایجاد توازن و قرار گرفتن معاملات شهرداری در مسیر مطلوب را از خروجی های مثبت نظارت بر مسائل مالی شهرداری خواند و عنوان کرد: نتیجه گیری مناسب از معاملات شهرداری که در نهایت منتج به آبادانی و توسعه شهر می شود از دیگر خروجی های این مهم است.

ترابیان با تاکید بر مدیریت هزینه ها در مجموعه مدیریت شهری افزود: تحقق این مهم نقش بسزایی در ساماندهی امورمالی ایفا می کند.



معاون اداری مالی شهرداری کرج در توضیح شرح وظایف این حوزه افزود: نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلی طبق مقررات مالی شهرداری ها و نظارت بر کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی و واحد مالی مناطق شهرداری از دیگر تعهدات معاونت مالی اداری شهرداری است.



ترابیان با اشاره به تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه های پیش بینی شده بیان کرد: تهیه گزارشهای مالی و بررسی و تایید آنها از دیگر برنامه های مهمی است که انجام آن از تعهدات این حوزه است.



وی در ادامه افزود: بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها نیز توسط این حوزه دنبال می شود.



ترابیان نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارائی های شهرداری و واحدهای تابعه و نظارت بر نحوه عملکرد آنها را یادآور شد و گفت: همکاری در تهیه و تنظیم بودجه، متمم و اصلاح بودجه با توجه به آیین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعمل های صادره و ارائه آن به مراجع ذیربط با همکاری این حوزه انجام می شود.



وی عنوان کرد: شرکت در کمیسیون ها و جلساتی که طبق آئین نامه مربوطه به عهده امور مالی محول است، به طور مستمر از سوی این واحد صورت می گیرد.



این مسئول افزود: تهیه و تنظیم قراردادها با توجه به مصوبات کمیسیون عالی و معاملات طی هماهنگی با مدیریت حقوقی و نظارت بر امور قراردادها و تنظیم برنامه ها به منظور به موقع برگزار شدن معاملات شهرداری اعم از مناقصات و مزایده ها برابر آیین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعمل های مربوطه با نظارت حوزه ادار ی مالی صورت می گیرد.



ترابیان، اقدام در تهیه، تنظیم و ارائه گزارشات مالی به صورت منظم همراه با تجزیه و تحلیل از قبیل تراز آزمایشی ماهیانه، گزارشات اعتبار عمرانی و صورت مغایر بانکی را یادآور شد و گفت: اقدام در انجام تعهدات مالی در حدود و اعتبارات بودجه جاری مصوبات طبق مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل های مالی، اقدام در کنترل و تطبیق کالاهای خریداری شده با صورت وضعیت قبوض و حوالجات انبارها از اختیارات این حوزه است.



