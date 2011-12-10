900 نفر از نانوایان استان زنجان دوره آموزش نانوایی دیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم صیادی افزود: 944 نفر از نانوایان استان زنجان تا پایان آبان‌ماه امسال در قالب 5 حرفه کارگر پیشکار واحدهای تولید نان، کارگر خمیرگیر و چانه‌گیر لواش، بربری، سنگگ و تافتون در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان، آموزش‌های عملی و تئوری خود را طی کردند.



وی ادامه داد: از این تعداد مراکز آموزشی که به امر آموزش نانوایی می‌پردازند، رتبه نخست در تعداد نفرات آموزش‌دیده در سطح استان را مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهید مفتح زنجان با 643 نفر و حدود 63 درصد به خود اختصاص داده است.



صیادی ادامه داد: بیشترین تعداد شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی، دوره پیشکار واحدهای تولید نان با 717 نفر و دوره خمیرگیر و چانه‌گیر تافتون با 4 نفر، کم‌ترین تعداد شرکت‌کننده را تشکیل می‌دهند.



صیادی افزود: تعداد نفرات تعهد شده جهت آموزش‌های ویژه نانوایان مطابق با تفاهم‌نامه منعقده با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14، تعداد 840 نفر و در بازه زمانی یک‌ساله از اول دی‌ماه سال گذشته تا 30 آذرماه امسال بوده که با در نظر گرفتن میزان آموزش‌ها، عملکرد آموزشی حدود 20 درصد از میزان تعهد شده بیشتر می‌باشد و با توجه به مهلت باقی‌مانده از مدت تفاهم‌نامه، شاهد افزایش این تعداد خواهیم بود.