به گزارش خبرگزاری مهر، در روزیکشنبه ۲۰ آذرماه طرح احتساب سابقه حق التدریس معلمان استخدامی درآموزش وپرورش وهمچنین اصلاح ماده ۱۷ قانون تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی اصلاحی بررسی می‌شود.

اعضای این کمیسیون همچنین درهمان روز علاوه بربررسی اخبار واطلاعات واصله به بررسی طرح تشکیل سازمان نظام آمار شناسی نیز رسیدگی می‌کند.

در این روز قرار است اعضای هیئت مدیره کاریابی‌های خصوصی تهران جهت ارائه گزارش عملکرد خود در کمیسیون اجتماعی حضور به عمل آورند.

همچنین درروز سه شنبه ۲۲ آذر ماه نشست‌هفتگی‌ هیات‌ رئیسه نیز درکمیسیون اجتماعی مجلس برگزارمی‌شود.

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در این روز با حضورمدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ، مسائل مرتبط با تحقیق و تفحص سازمانهای اجتماعی را بررسی می‌کنند وهمچنین به مسائل مربوط به شرکت‌های تامین اجتماعی و باز نشتگی نیز در این کمیسیون رسیدگی می‌شود.

بررسی طرح قانون وزرات نفت وچگونگی وضعیت بازنشتگان فولاد مبارکه از دیگر برنامه و طرح‌های کمیسیون اجتماعی دراین روز است.

