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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۹

آزمون پیشرفت تحصیلی پایه های دوم و سوم دبیرستان در البرز برگزار می شود

آزمون پیشرفت تحصیلی پایه های دوم و سوم دبیرستان در البرز برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: آزمون پیشرفت تحصیلی پایه های دوم و سوم دبیرستان در استان البرز با همکاری اداره کل آموزش و پرورش این استان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون پیشرفت تحصیلی پایه های دوم و سوم دبیرستان در راستای کمک به تحقق و پیگیری اهداف آموزشی در استان البرز برگزار می شود.

همچنین آزمون علمی دانش افزایی سال چهارم به موازات این امر برگزار می شود و هدف از برگزاری این آزمون عملی نیز کمک به تحقق اهداف آموزشی است.

دانش آموزان نوبت صبح راس ساعت ۱۰ صبح روز بیستم آذرماه در این آزمون شرکت خواهند کرد.

همچنین طبق برنامه ریزی ها دانش آموزان نوبت عصر نیز راس ساعت ۱۴ روز بیستم آذرماه در آزمون یادشده شرکت خواهند کرد.

56 هزار  نفر از دانش آموزان استان البرز، آزمون یادشده را تجربه خواهند کرد و در این آزمون حضور خواهند داشت.

کد مطلب 1480016

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