به گزارش خبرگزاری مهر، یونس عالی پور در حاشیه جلسه با هیئت تجاری نروژ و مدیریت شیلات استان قم گفت: کشور نروژ از جمله کشورهای نفت خیز است که تا چند سال پیش بیشتر صادرات ان نفت و گاز بوده، اما طی چند سال اخیر توانسته عمده صادرات خود را به شیلات تغییر دهد.
وی افزود: در جلسه ای که با سرمایه گذاران نروژی و مدیریت شیلات قم داشتیم توافقات اولیه برای احداث اولین مجتمع پرورش ماهی با سیستم بسته کشور در شهر قم صورت گرفت و در صورت عقد قرارداد استان قم به اولین تولید کننده ماهی با سیستم بسته در خاورمیانه تبدیل خواهد شد.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه این طرح با همکاری شرکت سولویک نروژ انجام خواهد شد افزود: فعالیت این شرکت در زمینه سیستمهای بسته تقریبا منحصر به فرد بوده و رقیبی در دنیا ندارد و قبلا این طرح در کشورهای روسیه، بنگلادش و چند کشور دیگر انجام شده است.
وی افزود: استان قم به عنوان پایلوت اجرای طرح در نظر گرفته شده و طبق توافق با شرکت نروژی در صورتی که استانهای دیگر بخواهند از این طرح استفاده نمایند به عنوان زیر مجموعهای از استان قم مشغول شده و 10 درصد از هزینههای مربوطه را به این استان پرداخت خواهند نمود.
عالیپور با اشاره به خشکسالی مزمن سالهای گذشته و لزوم حفظ منابع آبی افزود: این سیستم به صورت کاملا بسته شبیه گلخانه های تولید میوه عمل میشود و به هیچ وجه ورودی و یا خروجی آب در این روش وجود نداشته و آب مورد نیاز پس از تامین در این سیستم در حال گردش بوده و به هیچ وجه خارج نخواهد شد.
وی اظهار داشت: به لحاظ شرایط آب و هوایی قم، این استان مکان مناسبی برای پرورش ماهی تیلاپیا که نوعی ماهی آب گرم است وتکثیر بسار خوبی دارد، بطوری که پس از 6 ماه وزن هر ماهی به 500 گرم میرسد بوده و قرار است سالانه 500 تن از این نوع ماهی در قم تولید شود.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت به برنامه ریزی صادراتی برای محصولات این طرح تاکید کرد و گفت: این نوع ماهی در اروپا مشتری زیادی دارد ولی به دلیل آب و هوای آنجا امکان پرورش آن وجود ندارد زیرا ماهی تیلاپیا در دمای زیر 12 درجه قادر به ادامه حیات نیست لذا پس از تولید میتواند به کشورهای هدف صادر شده و ارز آوری بسیار خوبی برای استان داشته باشد.
وی یادآوری کرد: راه اندازی این طرح در حدود 3 میلیون یورو هزینه داشته و زمینه اشتغال 12 تا 15 نفر را فراهم می آورد.
با مشارکت سرمایه گذاران خارجی/
اولین مجتمع پرورش ماهی با سیستم بسته کشور در قم احداث میشود
قم - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، سرمایهگذاری در پرورش آبزیان را بسیار سودآور دانست و از احداث اولین مجتمع پرورش ماهی سیستم بسته کشور در شهر قم با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با هدف تولید صادرات محور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، یونس عالی پور در حاشیه جلسه با هیئت تجاری نروژ و مدیریت شیلات استان قم گفت: کشور نروژ از جمله کشورهای نفت خیز است که تا چند سال پیش بیشتر صادرات ان نفت و گاز بوده، اما طی چند سال اخیر توانسته عمده صادرات خود را به شیلات تغییر دهد.
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