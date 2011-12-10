به گزارش خبرگزاری مهر، یونس عالی پور در حاشیه جلسه با هیئت تجاری نروژ و مدیریت شیلات استان قم گفت: کشور نروژ از جمله کشورهای نفت خیز است که تا چند سال پیش بیشتر صادرات ان نفت و گاز بوده، اما طی چند سال اخیر توانسته عمده صادرات خود را به شیلات تغییر دهد.



وی افزود: در جلسه ای که با سرمایه گذاران نروژی و مدیریت شیلات قم داشتیم توافقات اولیه برای احداث اولین مجتمع پرورش ماهی با سیستم بسته کشور در شهر قم صورت گرفت و در صورت عقد قرارداد استان قم به اولین تولید کننده ماهی با سیستم بسته در خاورمیانه تبدیل خواهد شد.



سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه این طرح با همکاری شرکت سولویک نروژ انجام خواهد شد افزود: فعالیت این شرکت در زمینه سیستم‌های بسته تقریبا منحصر به فرد بوده و رقیبی در دنیا ندارد و قبلا این طرح در کشورهای روسیه، بنگلادش و چند کشور دیگر انجام شده است.



وی افزود: استان قم به عنوان پایلوت اجرای طرح در نظر گرفته شده و طبق توافق با شرکت نروژی در صورتی که استان‌های دیگر بخواهند از این طرح استفاده نمایند به عنوان زیر مجموعه‌ای از استان قم مشغول شده و 10 درصد از هزینه‌های مربوطه را به این استان پرداخت خواهند نمود.



عالی‌پور با اشاره به خشکسالی مزمن سالهای گذشته و لزوم حفظ منابع آبی افزود: این سیستم به صورت کاملا بسته شبیه گلخانه های تولید میوه عمل میشود و به هیچ وجه ورودی و یا خروجی آب در این روش وجود نداشته و آب مورد نیاز پس از تامین در این سیستم در حال گردش بوده و به هیچ وجه خارج نخواهد شد.



وی اظهار داشت: به لحاظ شرایط آب و هوایی قم، این استان مکان مناسبی برای پرورش ماهی تیلاپیا که نوعی ماهی آب گرم است وتکثیر بسار خوبی دارد، بطوری که پس از 6 ماه وزن هر ماهی به 500 گرم میرسد بوده و قرار است سالانه 500 تن از این نوع ماهی در قم تولید شود.



سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت به برنامه ریزی صادراتی برای محصولات این طرح تاکید کرد و گفت: این نوع ماهی در اروپا مشتری زیادی دارد ولی به دلیل آب و هوای آنجا امکان پرورش آن وجود ندارد زیرا ماهی تیلاپیا در دمای زیر 12 درجه قادر به ادامه حیات نیست لذا پس از تولید میتواند به کشورهای هدف صادر شده و ارز آوری بسیار خوبی برای استان داشته باشد.



وی یادآوری کرد: راه اندازی این طرح در حدود 3 میلیون یورو هزینه داشته و زمینه اشتغال 12 تا 15 نفر را فراهم می آورد.