کمیته بررسی مشکلات مردمی در شهرداری کرج تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز صدرنژاد با اعلام این خبر گفت: هدف از تشکیل این کمیته، پیگیری و رسیدگی به مشکلات و مسائل مطرح شده از سوی شهروندان است.

صدرنژاد جلب رضایت شهروندان و تامین نیازهای به حق آنها را از وظایف و اولویت های مهم دستگاه خدمات رسان شهرداری دانست و بر انجام آن به صورت ویژه و کارآمد از سوی مسئولان شهری و اجرایی تاکید کرد.



عضو شورای اسلامی شهر کرج، رفع مسائل و مشکلات شهری را نیازمند مدیریت واحد و همکاری شورای اسلامی شهر دانست و اظهارداشت: خوشبختانه به این لحاظ تعامل وهمکاری مطلوب و اثر گذاری بین شهرداری و شورای شهر کرج وجود دارد و همه فعالیت های این مجموعه با یکدیگر هم پوشانی دارند.



صدرنژاد عنوان کرد: همه سعی و تلاش مجموعه شهرداری ارائه خدمات مناسب و قابل قبول به شهر و شهروندان است.



وی تاکید کرد: با توجه به حجم کاری موجود در شهرداری و شورا این مجموعه مدیریت شهری اهتمام ویژه و خاصی برای رفع مسائل شهروندان در مواجه با معضلات شهری دارند.



بازدید 7 ساعته از پروژه های مناطق 4، 5 و 6





عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به بازدید هفت ساعته شهردار، معاون خدمات شهری شهرداری کرج و مدیران مناطق 4،5 و 6 شهرداری کرج از پروژه های موجود در این مناطق عنوان کرد: وضعیت و نحوه پیشرفت پروژه های عمرانی، زیرساختی، خدماتی و شهری این مناطق در این بازدید مورد بررسی قرار گرفت.



صدرنژاد از دیگر برنامه های پیش بینی شده این بازدید را رسیدگی به مشکلات عنوان شده شهروندان ساکن این مناطق در برنامه رادیویی شهر من سلام ذکر و بیان کرد: پیگیری و رصد این مشکلات و رسیدن به اتفاق نظر برای ارائه راهکار های بهینه به منظور رفع مشکلات شهروندی از اهداف مهم این بازدید هفت ساعته بود.



وی با بیان اینکه در این بازدید علاوه بر وضعیت پروژه ها مشکلات عمرانی و خدماتی نیز بررسی شد، افزود: این مشکلات توسط اعضای کمیته بررسی مشکلات مردمی بررسی و پیگیری می شود.



این عضو شورا تاکید کرد: مشکلات موجود تا برطرف شدن کامل پیگیری می شود.

