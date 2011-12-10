به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی نژاد عصر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ساری اظهار داشت: پرورش گلهای آپارتمانی در بین دانش آموزان با نیازهای ویژه امری شایسته و مناسب بوده است.

وی اظهار داشت: زیباسازی مدارس با مشارکت دانش آموزان و اجرای برنامه های طرح هجرت سه در مدارس ضروری است.

فرماندار ساری در ادامه از اختصاص سه هزار متر مربع زمین برای احداث رصدخانه در روستای مرگاو بخش دودانگه ساری خبر داد و افزود: اجرای این پروژه مورد پیگیری اساسی مسئولان شهر خواهد بود.

حسینی نژاد با بیان اینکه زمین احداث رصدخانه ساری در بالاترین نقطه ساری قرار می گیرد، یادآور شد: دانش آموزان باید با مفاهیم نجومی و اخترشناسی آشنایی بیشتری پیدا کنند.

وی در ادامه با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمن در بین جوانان و دانش آموزان افزود: آموزش و پرورش می تواند روحیه استکبارستیزی وامید و خودباوری را در بین دانش آموزان برای مقابله با این توطئه دشمن به کار گیرد.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان ساری از برگزاری مناسب جشنواره خیران مدرسه ساز ساری خبر داد و گفت: از نیروهای متدین ساری برای امر خیر مدرسه سازی بیشتر استفاده شود.

شهرستان ساری، مرکز مازندران بیش از 550 هزار نفر جمعیت دارد.