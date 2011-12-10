به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی نژاد عصر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ساری اظهار داشت: پرورش گلهای آپارتمانی در بین دانش آموزان با نیازهای ویژه امری شایسته و مناسب بوده است.
وی اظهار داشت: زیباسازی مدارس با مشارکت دانش آموزان و اجرای برنامه های طرح هجرت سه در مدارس ضروری است.
فرماندار ساری در ادامه از اختصاص سه هزار متر مربع زمین برای احداث رصدخانه در روستای مرگاو بخش دودانگه ساری خبر داد و افزود: اجرای این پروژه مورد پیگیری اساسی مسئولان شهر خواهد بود.
حسینی نژاد با بیان اینکه زمین احداث رصدخانه ساری در بالاترین نقطه ساری قرار می گیرد، یادآور شد: دانش آموزان باید با مفاهیم نجومی و اخترشناسی آشنایی بیشتری پیدا کنند.
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