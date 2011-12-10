رامسریها با کمبود شدید آب آشامیدنی مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری عصر شنبه در جلسه رفع مشکلات آب شرب شهرستان رامسر در استانداری افزود: به هیچ عنوان از دست رفتن زمان اجرای پروژه ها را نمی پذیریم و طبق برنامه پروژه ها باید انجام شود.



وی اظهار داشت: مردم شهرستان رامسر در چند سال اخیر از کمبود آب سالم رنج می برند که با اقدامات صورت گرفته در آینده نزدیک به خواسته به حقشان خواهند رسید.



هاشمی تصریح کرد: شهرستان رامسر در مصوبات سفر دولت نهم و دهم به منطقه وی‍ژه گردشگری تبدیل شده که باید توسط مسئولان توجه بیشتری به این شهرستان صورت گیرد.

وی یادآور شد: اختلافات جزئی بین کارفرما و پیمانکار در روند اجرایی پروژه مشکلاتی را به وجود آورده که با تشکیل جلسه و رفع سوء تفاهمات پیمانکار کار را در روزهای آینده آغاز خواهد کرد.



معاون استاندار مازندران افزود: مشاور، پیمانکار و کارفرما در قرارداد کاری خود وظایفی را دارند که باید به درستی عمل کرده تا خدمتگزاری به مردم در زمان مشخص انجام شود.



هاشمی اذعان داشت: پروژه آبرسانی شهرستان رامسر قبل از تعطیلی موقت بیش از 85 درصد پیشرفت کاری داشته که 15 درصد باقیمانده در خرداد ماه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.