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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۵

"بایستگی‌های توسعه" بررسی می‌شود

"بایستگی‌های توسعه" بررسی می‌شود

هفتمین جلسه از مجموعه نشستهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور دکتر اعوانی و سخنرانی پیرامون "بایستگی‌های توسعه" سه شنبه 22 آذر در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنران این نشست دکتر غلامرضا اعوانی استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی معرفی شده است .

اعوانی در این نشست به بررسی بایستگی‌های توسعه و ضرورت درک مقدماتی در باب: انقطاع دین و دنیا در عصر جدید؛ بستر پیدایش علوم جدید غربی و استقلال علم تجربی از علم الهی؛ عقل معاد و عقل معاش و حکمت الهی و فلسفه می‌پردازد.
 
این نشست از سوی گروه مطالعات توسعه اسلامی موسسه تحقیقات و توسعه اقتصادی دانشگاه تهران برگزار می شود.
 
موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت روز سه شنبه 22  آذر ماه ساعت 15 در محل اتاق شورا دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مورد بررسی قرار می گیرد.

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در خیابان کارگر شمالی، تقاطع جلال آل احمد واقع شده است. حضور در این نشستها برای عموم آزاد است.
کد مطلب 1480023

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