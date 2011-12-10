  1. سیاست
  2. سایر
۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۱

دیدار هیاتی از جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین با سفیر ایران در لبنان

دیدار هیاتی از جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین با سفیر ایران در لبنان

هیئتی از جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین با غضنفر رکن آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فیصل عضو دفتر سیاسی و نماینده جبهه دموکراتیک در لبنان در این دیدار با تبریک موفقیت ایران در سیطره بر هواپیمای جاسوسی آمریکا و تقدیر از پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی ایرانیان این پیروزی را پیروزی مقاومت و ملت فلسطین و لبنان در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی دانست.

وی همچنین به تبیین آخرین وضعیت فلسطین پرداخت و گفت:« متاسفانه تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه مجددا از سرگفته شده و این رژیم در سایه اختلافات داخلی فلسطینی دست به تجاوزات جدید می زند. لذا موضوع وحدت بین فلسطینی ها برای اعاده حقوق از اهمیت بالائی برخوردار است و هم اینک مقابله با رژیم صهیونیستی در همه ابعاد آن و به شیوه های مختلف دیپلماتیک و سلاح و مقاومت مردمی و . . . پیگیری می شود. در این راه به حمایت کشورهای عربی و اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی ایران نیاز مندیم و آن را عامل مهمی در پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی می دانیم.»

سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز موفقیت در فرونشاندن و سیطره بر هواپیمای جاسوسی آمریکا در ایران را کمک الهی و مدیون پیشرفت های تکنولوژیکی و علمی جوانان ایرانی دانست و گفت:«رژیم صهیونیستی با زور و تکبر رفتار می کند و ما معتقدیم هر آنچه با زور از فلسطینی ها گرفته شده جز با زور بازگردانده نمی شود. در سایه تحولات بیداری اسلامی و انقلاب های جاری منطقه، فلسطینی ها باید به وحدت نظر برسند و از فرصت طلائی که ایجاد شده و رژیم صهیونیستی و آمریکا در گرفتاری و ناکامی هستند، حقوق خود را اعاده نمایند.»

کد مطلب 1480024

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها