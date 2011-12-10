دیدار هیاتی از جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین با سفیر ایران در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فیصل عضو دفتر سیاسی و نماینده جبهه دموکراتیک در لبنان در این دیدار با تبریک موفقیت ایران در سیطره بر هواپیمای جاسوسی آمریکا و تقدیر از پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی ایرانیان این پیروزی را پیروزی مقاومت و ملت فلسطین و لبنان در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی دانست.

وی همچنین به تبیین آخرین وضعیت فلسطین پرداخت و گفت:« متاسفانه تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه مجددا از سرگفته شده و این رژیم در سایه اختلافات داخلی فلسطینی دست به تجاوزات جدید می زند. لذا موضوع وحدت بین فلسطینی ها برای اعاده حقوق از اهمیت بالائی برخوردار است و هم اینک مقابله با رژیم صهیونیستی در همه ابعاد آن و به شیوه های مختلف دیپلماتیک و سلاح و مقاومت مردمی و . . . پیگیری می شود. در این راه به حمایت کشورهای عربی و اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی ایران نیاز مندیم و آن را عامل مهمی در پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی می دانیم.»

سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز موفقیت در فرونشاندن و سیطره بر هواپیمای جاسوسی آمریکا در ایران را کمک الهی و مدیون پیشرفت های تکنولوژیکی و علمی جوانان ایرانی دانست و گفت:«رژیم صهیونیستی با زور و تکبر رفتار می کند و ما معتقدیم هر آنچه با زور از فلسطینی ها گرفته شده جز با زور بازگردانده نمی شود. در سایه تحولات بیداری اسلامی و انقلاب های جاری منطقه، فلسطینی ها باید به وحدت نظر برسند و از فرصت طلائی که ایجاد شده و رژیم صهیونیستی و آمریکا در گرفتاری و ناکامی هستند، حقوق خود را اعاده نمایند.»