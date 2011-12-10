97 درصد همدانی ها باسواد هستند

ضیاءالدین خورنگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر درصد باسوادی استان همدان در گروه هدف و گروه سنی 10 تا 49 سال به 97 و دو دهم درصد رسیده که این درصد در سایر نقاط کشور 94 درصد برآورد شده است .

وی با بیان اینکه بی‌سوادی در گروه‌های هدف 10 تا 49 سال تا پایان برنامه پنجم توسعه در استان همدان باید به صفر برسد، افزود: در سال 92 جشن باسوادی در تمام مناطق استان همدان برگزار شود .

خورنگ ادامه داد: نرخ سواد در مناطق روستایی استان همدان تا پایان سال 89 در مردان در همه گروه‌های سنی 78 و چهار دهم درصد و در مناطق شهری 91 و سه دهم درصد و در گروه زنان به ترتیب در مناطق روستایی و شهری 89 و دو دهم درصد و 80 و 44 صدم درصد برآورد شده است .

وی افزود: نرخ سواد در استان همدان در گروه هدف یعنی 10 تا 49 سال 97 و دو دهم درصد و در کل گروه‌های سنی 86 و چهار دهم درصد برآورد شده است .

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان همدان افزود: بالاترین باسوادی مربوط به شهرستان های تویسرکان و بهار و بیشترین درصد بی‌سوادی در مناطق کبودرآهنگ و رزن است.

خورنگ گفت: از نظر تعداد و جمعیت بی‌سوادان نیز بیشترین بی‌سوادان در شهرستان همدان و کمترین آن در شهرستان فامنین است .

ضیاءالدین خورنگ همچنین از برگزاری دوره‌های سوادآموزی در قالب 450 ساعت برنامه خبر داد و گفت: در دوره تحکیم سواد، بخشی از محتوا با گرایش‌های محلی و منطقه‌ای تنظیم می‌شود.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان همدان تاکید کرد: مسئولیت سوادآموزی با مدیران آموزش و پرورش مناطق و در مرحله اجرا با مدیران مدارس و به ویژه مدیران مجتمع‌های آموزشی است .