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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۴

خورنگ:

97 درصد همدانی ها باسواد هستند

97 درصد همدانی ها باسواد هستند

همدان - خبرگزاری مهر: معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان همدان گفت: 97 و دو دهم درصد مردم استان همدان باسواد هستند.

ضیاءالدین خورنگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر درصد باسوادی استان همدان در گروه هدف و گروه سنی 10 تا 49 سال به 97 و دو دهم درصد رسیده که این درصد در سایر نقاط کشور 94 درصد برآورد شده است.

وی با بیان اینکه بی‌سوادی در گروه‌های هدف 10 تا 49 سال تا پایان برنامه پنجم توسعه در استان همدان باید به صفر برسد، افزود: در سال 92 جشن باسوادی در تمام مناطق استان همدان برگزار شود.

خورنگ ادامه داد: نرخ سواد در مناطق روستایی استان همدان تا پایان سال 89 در مردان در همه گروه‌های سنی 78 و چهار دهم درصد و در مناطق شهری 91 و سه دهم درصد و در گروه زنان به ترتیب در مناطق روستایی و شهری 89 و دو دهم درصد و 80 و 44 صدم درصد برآورد شده است.

وی افزود: نرخ سواد در استان همدان در گروه هدف یعنی 10 تا 49 سال 97 و دو دهم درصد و در کل گروه‌های سنی 86 و چهار دهم درصد برآورد شده است.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان همدان افزود: بالاترین باسوادی مربوط به شهرستان های تویسرکان و بهار و بیشترین درصد بی‌سوادی در مناطق کبودرآهنگ و رزن است.

خورنگ گفت: از نظر تعداد و جمعیت بی‌سوادان نیز بیشترین بی‌سوادان در شهرستان همدان و کمترین آن در شهرستان فامنین است.

ضیاءالدین خورنگ همچنین از برگزاری دوره‌های سوادآموزی در قالب 450 ساعت برنامه خبر داد و گفت: در دوره تحکیم سواد، بخشی از محتوا با گرایش‌های محلی و منطقه‌ای تنظیم می‌شود.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان همدان تاکید کرد: مسئولیت سوادآموزی با مدیران آموزش و پرورش مناطق و در مرحله اجرا با مدیران مدارس و به ویژه مدیران مجتمع‌های آموزشی است.

خورنگ افزود: برای هر 75 سوادآموز زیر پوشش، یک نفر مسئول سوادآموزی زیر نظر مدیر مجتمع فرایند نظارت و کنترل را پیگیری می‌کند و مسئولیت کار با مدیران مدارس و مجتمع‌های آموزشی است.

کد مطلب 1480025

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