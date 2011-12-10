تعدادی تاکسی روآ وارد ناوگان حمل و نقل شهری کرج می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم افشار با اشاره به محدود بودن تعداد تاکسی های روآ اعلام شده از سوی اتحادیه تاکسیرانی کشور گفت: ثبت نام برای دریافت این تاکسی ها از امروز آغاز شده است که به علت محدود بودن تعداد این تاکسی ها، متقاضیانی که زودتر ثبت نام کرده اند برای واگذاری در اولویت قرار می گیرند.

وی با تاکید بر ارائه خدمات بهینه حمل و نقل عمومی عنوان کرد: نوسازی ناوگان تاکسیرانی و تدوین برنامه ها و سیاست هایی مرتبط با این مهم از ارکان و مولفه های مهمی است که منتج به ارائه خدمات با کیفیت به مسافران می شود.



این مسئول واگذاری تاکسی های روآ به متقاضیان را شامل شرایط وِیژه به لحاظ پرداخت نقدی خواند و افزود: تاکسی های روآ با در نظر گرفتن شرایط اقتصای تاکسیداران و ارائه خدمات پرداختی آسان به متقاضیان واگذار می شود.



افشار در تشریح شرایط پرداخت برای خرید این نوع تاکسی عنوان کرد: طبق برنامه ریزی های کارشناسی شده، متقاضیان می توانند با پرداخت نیمه نقدی تاکسی های موجود را خریداری کنند.



نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه تاکسیرانی شهری افزود: متقاضیان در مرحله اول ملزم به پرداخت مبلغ چهار میلیون و 180 هزار تومان وجه نقد به عنوان پیش پرداخت هستد.



افشار ادامه داد: مابقی مبلغ نیز در قالب دریافت چهار فقره چک از درخواست کنندگان اخذ می شود.



وی مبلغ چک های دریافتی از متقاضیان را یک میلیون و 970 هزار تومان ذکر و بیان کرد: چک های مورد نظر طی هشت ماه نقد می شود.



این مسئول با یادآوری محدود بودن تعداد این مدل تاکسی اظهارداشت: دارندگان پروانه تاکسیرانی برای خرید تاکسی های روآ می توانند در ساعات اداری به سازمان تاکسیرانی مراجعه کنند.



افشار گفت: متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 2811584 تماس حاصل کنند.