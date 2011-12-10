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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۵

در دیدار رکن آبادی؛

نخست وزیر لبنان تجاوز هواپیمای آمریکایی به حریم ایران را محکوم کرد

نخست وزیر لبنان تجاوز هواپیمای آمریکایی به حریم ایران را محکوم کرد

نخست وزیر لبنان با اشاره به نقض مکرر حریم کشورش از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی اظهار داشت:« لبنان همواره شاهد تجاوز رژیم صهیونیستی به حریم مرزها است و لذا هرگونه تجاوز و نقض حقوق و حریم جمهوری اسلامی ایران را محکوم می کنیم.»

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر رکن آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران با نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان دیدار و در خصوص آخرین وضعیت روابط دو جانبه و تحولات منطقه به ویژه تجاوز اخیر آمریکا به حریم هوائی ایران گفتگو کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سابقه تجاوزات مکرر آمریکا نسبت به ایران اظهار داشت:« ورود هواپیمای جاسوسی در عمق 250 کیلومتری حریم هوایی ایران گامی بسیار خطرناک در چارچوب اقدامات تحریک آمیز دولت آمریکا تلقی می‌شود و نقض آشکار روح منشور ملل متحد در خصوص روابط مسالمت آمیز کشورها و تمام قوانین بین‌المللی ذیربط است. مسئولیت عواقب چنین اقدام خطرناک و تحریک آمیزی به عهده دولت متجاوز است.»

رکن آبادی به تعمدی بودن اینگونه رفتارهای غیرمسئولانه و تحریک آمیز آمریکا علیه ایران اشاره و هرگونه احتمال خطای سهوی را منتفی دانست و گفت:« تجاوز این هواپیما نشان دهنده نیات سوء آمریکا در تلاش برای تثبیت حضور نظامی خود در منطقه و مخاطرات جدی آن نسبت به صلح و امنیت بین‌المللی است. جامعه بین‌الملل و سازمان ملل متحد باید واکنش قاطع و روشنی نسبت به این رفتار آمریکا و گام پرمخاطره آن در تجاوز به حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران نشان دهند.»

سفیر جمهوری اسلامی ایران افزود:«از همه کشورها به ویژه کشورهای دوست انتظار داریم با اتخاذ مواضع روشن خود، مانع از تکرار اینگونه اقدامات تحریک آمیز آمریکا در جهت تضعیف و تهدید صلح و امنیت بین‌المللی بشوند.»

نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان نیز در این دیدار با اشاره به نقض مکرر حریم کشورش از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی اظهار داشت:« لبنان همواره شاهد تجاوز رژیم صهیونیستی به حریم مرزها است و لذا هرگونه تجاوز و نقض حقوق و حریم جمهوری اسلامی ایران را محکوم می کنیم.»

کد مطلب 1480030

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