نخست وزیر لبنان تجاوز هواپیمای آمریکایی به حریم ایران را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر رکن آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران با نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان دیدار و در خصوص آخرین وضعیت روابط دو جانبه و تحولات منطقه به ویژه تجاوز اخیر آمریکا به حریم هوائی ایران گفتگو کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سابقه تجاوزات مکرر آمریکا نسبت به ایران اظهار داشت:« ورود هواپیمای جاسوسی در عمق 250 کیلومتری حریم هوایی ایران گامی بسیار خطرناک در چارچوب اقدامات تحریک آمیز دولت آمریکا تلقی می‌شود و نقض آشکار روح منشور ملل متحد در خصوص روابط مسالمت آمیز کشورها و تمام قوانین بین‌المللی ذیربط است. مسئولیت عواقب چنین اقدام خطرناک و تحریک آمیزی به عهده دولت متجاوز است.»

رکن آبادی به تعمدی بودن اینگونه رفتارهای غیرمسئولانه و تحریک آمیز آمریکا علیه ایران اشاره و هرگونه احتمال خطای سهوی را منتفی دانست و گفت:« تجاوز این هواپیما نشان دهنده نیات سوء آمریکا در تلاش برای تثبیت حضور نظامی خود در منطقه و مخاطرات جدی آن نسبت به صلح و امنیت بین‌المللی است. جامعه بین‌الملل و سازمان ملل متحد باید واکنش قاطع و روشنی نسبت به این رفتار آمریکا و گام پرمخاطره آن در تجاوز به حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران نشان دهند.»

سفیر جمهوری اسلامی ایران افزود:«از همه کشورها به ویژه کشورهای دوست انتظار داریم با اتخاذ مواضع روشن خود، مانع از تکرار اینگونه اقدامات تحریک آمیز آمریکا در جهت تضعیف و تهدید صلح و امنیت بین‌المللی بشوند.»

نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان نیز در این دیدار با اشاره به نقض مکرر حریم کشورش از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی اظهار داشت:« لبنان همواره شاهد تجاوز رژیم صهیونیستی به حریم مرزها است و لذا هرگونه تجاوز و نقض حقوق و حریم جمهوری اسلامی ایران را محکوم می کنیم.»