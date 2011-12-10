صدرنشینی موقت شهید منصوری/ فولادماهان از سد راه ساری گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم و آغازین از نیم فصل دوم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 16 امروز شنبه با برگزاری سه دیدار آغاز شد که طی آن تیم‌های شهیدمنصوری قرچک، فولادماهان اصفهان و دبیری تبریز مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

در حساس‌ترین دیدار امروز تیم فوتسال شهیدمنصوری قرچک در سالن شهید بهشتی مشهد به مصاف فرش آرا (علم و ادب) این شهر رفت و موفق شد با برتری 3 بر 2 مقابل میزبان خود با 35 امتیاز به صدر جدول صعود کند. برای تیم شهید منصوری قرچک در این بازی خارج از خانه احمد اسماعیل‌پور، امیر کشوری و احمد پری آذر گل زدند و گل‌های تیم فرش آرا توسط علی عبدالهی و ابراهیم حاجتی به ثمر رسید.

این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم فولادماهان اصفهان موفق شد در سالن پیروزی اصفهان شکست 2 بر یک را به میهمان خود راه ساری تحمیل کند. گل‌های تیم فولاد ماهان در این بازی توسط مجید رئیسی و علی اصغر حسن‌زاده وارد دروازه میهمان ساروی شد و تنها گل تیم راه را نیز طه مرتضوی به ثمر رساند. برتری در بازی امروز تیم فولادماهان را 31 امتیازی کرد اما باعث ارتقای جایگاه این تیم در جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال نشد.

- نتایج دیدارهای امروز مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* گسترش فولاد تبریز صفر - دبیری تبریز 2

* فولاد ماهان اصفهان 2 - راه ساری یک

* فرش آرا (علم و ادب) مشهد 2 - شهید منصوری قرچک 3

هفته چهاردهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا یکشنبه با برگزاری چهار دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

یکشنبه - 20/9/90

* پرسپولیس تهران - صبای قم، ساعت 16، سالن فدراسیون هندبال

* شهرداری ساوه - شرکت ملی و حفاری ایران، ساعت 16، سالن فجرساوه

* فیروز صفه اصفهان - گیتی پسند اصفهان، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان

* میثاق تهران - لبنیات ارژن شیراز، ساعت 16، سالن شهرداری منطقه 11

جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال:

1- شهید منصوری قرچک 35 امتیاز

2- گیتی پسند اصفهان 34 امتیاز (یک بازی کمتر)

3- فولادماهان اصفهان 31 امتیاز

4- صبای قم 27 امتیاز (یک بازی کمتر)

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13- لبنیات ارژن فارس 9 امتیاز (یک بازی کمتر)

14- دبیری تبریز 4 امتیاز