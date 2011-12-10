سومین کارگاه نقاشی عاشورایی "سوز حسینی" در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان اردبیل عصر شنبه در مراسم اختتامیه این کارگاه گفت: این مراسم همه ساله به مناسبت گرامیداشت ایام محرم و سوگواری سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین (ع) برگزار می شود.

حسین آزاد با بیان اینکه این برنامه با حضور هنرمندان و علاقه‌مندان از جمله دانشجویان، اساتید و هنرجویان هنرهای تجسمی برگزار شد، افزود: شرکت‌کنندگان بر اساس درک، تجزیه و تحلیل خود از وقایع محرم و عاشورا و با تکنیکهای مختلف اجرایی به خلق آثار پرداختند.

وی اضافه کرد: کیفیت آثار و نفرات شرکت کننده سومین کارگاه نقاشی عاشورایی، نسبت به دو سال گذشته از سطح بالایی برخوردار بود.



مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری اردبیل با بیان اینکه در این دوره، تکنیک و اجرا برای هنرمندان آزاد بود، یادآور شد: امسال با حذف محدودیت سنی تلاش کردیم تا ارتباطی حضوری، زنده و آموزشی میان اساتید و گروه های سنی جوان و نوجوان ایجاد کنیم.



سرپرست حوزه هنری استان اردبیل نیز در این مراسم ابراز داشت: واقعه عاشورا فقط به کربلا و یک نقطه ختم نمی شود، بلکه حسین (ع) و یارانش در مسیر کربلا در چندین نقطه توقف کرده اند که هر نقطه ظرایف بسیاری برای مطرح کردن دارند.



ساسان ناطق از هنرمندان در تمام رشته ها خواست که دید و تفکر خود را نسبت به واقعه کربلا وسیع کرده و از ساختار کلیشه ای و تکراری پرهیز کنند.

در پایان این کارگاه آثار تولید شده توسط هیئت داوران متشکل از خسرو حیدری، مهدی حمیدی، بهزاد محبی، حجت مجرد و حسام حسن زاده، مورد قضاوت قرار گرفت و از چهار هنرمند به عنوان نفرات برتر تجلیل شد.



فراهم اسداللهی، هامون علیپور، بهنام پورمهدی و فریبرز اسمعیلی به عنوان نفرات اول تا چهارم با دریافت لوح سپاس و جایزه نقدی نفرات برتر شناخته شدند.