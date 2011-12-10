جدول سهم ایران از تولید علم جهانی در 7 سال/ سهم ایران 2/1 درصد شد

به گزارش خبرنگار مهر، تولید علم ایران در انتهای سال 2009 میلادی 17000 و تولید علم جهانی در انتهای این سال برابر یک میلیون و 670 هزار بود، به این ترتیب ایران در سال 1389 برای اولین بار توانست یک درصد علم دنیا را تولید کند. امسال نیز در حالی که هنوز یک فصل از سال 90 باقی است سهم ایران از تولید علم جهانی به 2/1 درصد رسیده است.

جمهوری اسلامی ایران باید در پایان برنامه پنجم توسعه یعنی تا پایان سال 1393 به دو درصد تولید علم جهان و تا پایان برنامه چشم‌انداز 20 ساله نظام یعنی تا سال 1404 باید به 5/4 درصد تولید علم در جهان دست یابد.

محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اوایل شهریور ماه امسال اعلام کرد که سهم ایران از تولید علم جهانی به 18/1 درصد رسیده است. اکنون با گذشت چند ماه از آن زمان، معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تکیه بر گزارش‌های آماری مرجع جهانی علم (Science Metrix) اعلام کرد که سهم ایران از تولید علم جهانی به 2/1 درصد رسیده است.

جدول سهم ایران از تولید علم جهانی