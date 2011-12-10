نفرات برتر دوره های آموزش ایمنی در کرج گواهینامه می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله کیان اظهار داشت: طی چند ماه گذشته دوره های ایمنی با همکاری این مدیریت و جمعیت هلال احمر استان البرز، سازمان آتش نشانی و مرکز فوریت های پزشکی در فرهنگسراهای شهرداری کرج برگزار شد.

وی افزود: در این دوره شهروندان در مقاطع مختلف سنی شرکت کردند و به فراگیری نکات آموزشی مریوط به ایمنی در حوادث، بحران و فوریت های پزشکی پرداختند.



این مسئول عنوان کرد: پس از اتمام این دوره ها، مقرر شد که به افرادی که در این دوره ها برتر شناخته شدند، گواهینامه شرکت در دوره اعطا شود.



کیان ادامه داد: در این زمینه مراسم اختتامیه دوره های مذکور روز شنبه 26 آذرماه سال جاری در فرهنگسرای کوثر برگزار شود.



مدیر بحران شهرداری کرج یادآور شد: در این مراسم به 325 نفر از شرکت کنندگان برتر این دوره ها گواهینامه ارائه می شود.