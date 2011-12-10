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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۰۴

نفرات برتر دوره های آموزش ایمنی در کرج گواهینامه می گیرند

نفرات برتر دوره های آموزش ایمنی در کرج گواهینامه می گیرند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر بحران شهرداری کرج گفت: به 325 نفر از شرکت گنندگان دوره های آموزش ایمنی در کلانشهر کرج،گواهینامه اعطا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله کیان اظهار داشت: طی چند ماه گذشته دوره های ایمنی با همکاری این مدیریت و جمعیت هلال احمر استان البرز، سازمان آتش نشانی و مرکز فوریت های پزشکی در فرهنگسراهای شهرداری کرج برگزار شد.

وی افزود: در این دوره شهروندان در مقاطع مختلف سنی شرکت کردند و به فراگیری نکات آموزشی مریوط به ایمنی در حوادث، بحران و فوریت های پزشکی پرداختند.
 
این مسئول عنوان کرد: پس از اتمام این دوره ها، مقرر شد که به افرادی که در این دوره ها برتر شناخته شدند، گواهینامه شرکت در دوره اعطا شود.
 
کیان ادامه داد: در این زمینه مراسم اختتامیه دوره های مذکور روز شنبه 26 آذرماه سال جاری در فرهنگسرای کوثر برگزار شود.
 
مدیر بحران شهرداری کرج یادآور شد: در این مراسم به 325 نفر از شرکت کنندگان برتر این دوره ها گواهینامه ارائه می شود.
کد مطلب 1480040

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