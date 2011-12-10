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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۱۳

بای در گفتگو با مهر:

شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می شود

شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اجتماعی معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در کشور تشکیل می شود.

جعفر بای در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این شورا با ترکیب 22 نفر از مدیران ارشد تشکیل می شود.

وی اظهار داشت: این شورا زیر نظر قوه قضاییه با اتخاذ تدابیر ملی برای مقابله با وقوع جرم، جرایم بین المللی و ملی و جرایمی که به عنون تهدید و در آستانه خطر است، رسیدگی می کند.

وی عنوان کرد: با تشکیل این شورا، موازی کاری ها حذف و ادبیات مشترکی ایجاد می شود که باعث همکاری خوبی در پیشگیری از وقوع جرم می شود.

بای افزود: باید برای پیشگیری از وقوع جرم، بجز نهادهای دولتی و حاکمیتی، نهادهای غیردولتی نیز مشارکت داشته باشند.

رئیس اداره اجتماعی معاونت اجتماعی وقوع جرم قوه قضاییه بیان داشت: نهاد مقدس خانواده با تربیت فرزندان می توانند در پیشگیری از وقوع جرم مشارکت داشته باشند.

وی افزود: ما درصددیم که با سیاستگذاری، بازدارنده وقوع جرم باشیم و پیشگیری انجام دهیم تا تمامی عناصر جامعه در مقابل حوادث واکسینه شوند.

وی اظهار داشت: با توجه به اصل 56 قانون اساسی، مدیریت پیشگیری از جرم به قوه قضاییه واگذار شده است

کد مطلب 1480042

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