به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی در جلسه با موزه‌ داران اداره‌ کل میراث ‌فرهنگی استان همدان که با هدف برنامه ‌ریزی برای موزه‌ها در نوروز 91 انجام شد، افزود: پیگیری برای رفع نواقص و کاستی‌های موجود در موزه‌های استان همدان ضروری است .

وی همچنین بر استانداردسازی شناسه اشیا موجود در موزه های استان همدان و ترجمه آن‌ها به 2 زبان فارسی و انگلیسی تاکید کرد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان تاکید کرد: موزه‌های استان همدان باید به بهترین نحو برای بازدید گردشگران آماده شوند .

قاسمی یادآور شد: باید اقلام تبلیغاتی مرتبط با هر موزه به تعداد مورد نیاز برای در اختیار قرار گرفتن بازدیدکنندگان تهیه شود .