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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۰۹

قاسمی:

موزه‌های همدان برای میزبانی از گردشگران تجهیز می شوند

موزه‌های همدان برای میزبانی از گردشگران تجهیز می شوند

همدان - خبرگزاری مهر: معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان از تجهیز موزه‌های این استان برای میزبانی از گردشگران در نوروز 91 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی در جلسه با موزه‌ داران اداره‌ کل میراث ‌فرهنگی استان همدان که با هدف برنامه ‌ریزی برای موزه‌ها در نوروز 91 انجام شد، افزود: پیگیری برای رفع نواقص و کاستی‌های موجود در موزه‌های استان همدان ضروری است.

وی همچنین بر استانداردسازی شناسه اشیا موجود در موزه های استان همدان و ترجمه آن‌ها به 2 زبان فارسی و انگلیسی تاکید کرد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان تاکید کرد: موزه‌های استان همدان باید به بهترین نحو برای بازدید گردشگران آماده شوند.

قاسمی یادآور شد: باید اقلام تبلیغاتی مرتبط با هر موزه به تعداد مورد نیاز برای در اختیار قرار گرفتن بازدیدکنندگان تهیه شود.

وی یادآور شد: همدان دارای 11 موزه است که از این تعداد هفت موزه در شهر همدان و چهار موزه در شهرستان‌‌های این استان قرار دارند.

کد مطلب 1480045

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