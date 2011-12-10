به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی در جلسه با موزه داران اداره کل میراث فرهنگی استان همدان که با هدف برنامه ریزی برای موزهها در نوروز 91 انجام شد، افزود: پیگیری برای رفع نواقص و کاستیهای موجود در موزههای استان همدان ضروری است.
وی همچنین بر استانداردسازی شناسه اشیا موجود در موزه های استان همدان و ترجمه آنها به 2 زبان فارسی و انگلیسی تاکید کرد.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان تاکید کرد: موزههای استان همدان باید به بهترین نحو برای بازدید گردشگران آماده شوند.
قاسمی یادآور شد: باید اقلام تبلیغاتی مرتبط با هر موزه به تعداد مورد نیاز برای در اختیار قرار گرفتن بازدیدکنندگان تهیه شود.
وی یادآور شد: همدان دارای 11 موزه است که از این تعداد هفت موزه در شهر همدان و چهار موزه در شهرستانهای این استان قرار دارند.
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