گندم قم استاندارد نیست/ بی کیفیتی نان قم تقصیر استانهای دیگر است

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر گندم استان قم بدلیل پایین بودن کیفیت با چند نوع گندم وارداتی از دیگر شهرها مخلوط می شود تا به حد استاندارد لازم برسد.



با توجه به اینکه استان‌های دیگر گندم های با کیفیت را در سیلوهای خود نگهداری می کنند و سپس گندم هایی که از لحاظ کیفیت در سطح پایین تری قرار دارند را صادر می کنند، این امر سبب کاهش کیفیت گندم استان قم می شود.



مدیر عامل شرکت تولید بازرگانی آرد قم در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه کیفیت گندم استان قم در حد استاندارد نیست، اظهار داشت: همواره با موضوع بی کیفیتی گندم استان مواجه هستیم بنابراین مجبور هستیم که گندم های بی کیفیت را با ترفندهای خاص به حد استاندارد برسانیم.



گندم بی‌کیفیت به قم صادر می‌شود



سید مرتضی حسینی با بیان اینکه بیشتر گندم موجود در سیلوهای استان وارداتی و در قم کشت و تولید نشده است، افزود: دیگر شهرهای کشور در گشت و تامین گندم خودکفا هستند به عنوان مثال شهری مانند کرمانشاه گندم با کیفیت را در سیلوهای خود نگهداری و مابقی گندم هایی که از لحاظ کیفیت در سطح پایین است را به قم صادر می کند.

مدیر عامل شرکت تولید بازرگانی آرد قم با اشاره به اینکه قم از استان‌های وارد کننده گندم در کشور است، ابراز داشت: گندم مصرفی استان از شهرهای مانند لرستان، کرمانشاه، همدان‏، ساوه و اراک تامین می‌شود.



حسینی با اشاره به اینکه گشت گندم در قم تنها دو ماه مصرف استان را پاسخگو است، اظهار داشت:‌ با توجه به اینکه با کیفیت ترین گندم در شهرهای گلستان و خوزستان تولید می‌شود، مدیران استان برای اینکه خود را از برخی مشکلات و مسائل تبرئه کنند می گویند گندم مصرفی قم از این دو شهر تامین می‌شود در صورتی که کامیون‌های حامل گندم مراجعه کننده به سیلو استان از دیگر شهرهای کشور هستند.



مدیر عامل شرکت تولید بازرگانی آرد قم اظهار داشت:‌ به طور کلی چهار کارخانه تولید کننده آرد در استان قم وجود دارد که یک کارخانه تولید آرد نیز در شرف راه اندازی است.



وی در خصوص اخبار و سخنان منتشر شده از سوی برخی مدیران استان مبنی بر اینکه کیفیت گندم استان در حد عالی است، اضافه کرد: این گفته صحت ندارد بدلیل اینکه اینگونه اخبار منتشر شده از سوی برخی مدیران برای این است که تمام نیزه‌های انتقاد به سمت آنها نباشد.



وی ابراز داشت: در گذشته سه هزار تن گندم در ماه از کشورهای مختلف از جمله روسیه و قزاقستان با تعرفه پایین به قم وارد می کردیم اما امروزه این رقم به 200 تن در ماه رسیده است.



کیفیت گندم قم یکنواخت نیست



مسئول اتحادیه نانوایان استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر نیز با انتقاد از اینکه کیفیت گندم استان قم به صورت یکنواخت نیست،‌ اظهار داشت: متاسفانه هفته گذشته کیفیت آرد استان به دلیل پایین بودن کیفیت گندم کاهش پیدا کرده بود.



ابوالفضل عالمی زاده ابراز داشت: با توجه به فصل سرما و ماندگاری بهتر آرد و گندم در این فصل، نانواهای استان با استفاده از تجربیات و افزودنی های لازم کیفیت نان استان را به حد قابل قبول می‌رسانند اما عرضه نان با کیفیت نیازمند یکنواخت بودن کیفیت گندم وارداتی به قم است.



بیش از 20 نانوایی در قم تعطیل شده است



وی از تعطیلی بیش از 20 نانوایی در قم همزمان با اجرای طرح هدفمندی سازی یارانه ها در کشور خبر داد و افزود: کاهش درآمد نانوایی‌ها و همچنین افزایش حقوق نیروهای کار آنان سبب تعطیلی برخی از نانوایی‌های استان شده است.

نانوایی های قم مشتری مدار شده اند



مسئول اتحادیه نانوایان قم با اشاره به اینکه تمام نانوایی‌های قم به صورت مشتری مدار شده است، اضافه کرد: امروزه مشتری به نانوایی‌هایی که نان با کیفیت عرضه می‌کنند مراجعه می‌کند بنابراین نانواهای قم تمام تلاش خود را برای عرضه نان با کیفیت و حفظ مشتری انجام می‌دهند.



نان سبوس دار و تیره تر با کیفیت است



عالمی زاده با بیان اینکه برخی از شهروندان بر این باورند که نان با کیفیت نان سفید است، افزود: نان هر مقدار دارای سبوس بیشتر و تیره تر باشد با کیفیت تر است در صورتی که تفکر شهروندان عکس این است و از نان‌های تیره استقبال نمی‌کنند بنابراین نانوا نیز به دنبال نیاز مشتری است.



وی با تاکید بر اینکه این امر نیازمند فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در جامعه است، ابراز داشت: امروزه این فرهنگ در اصفهان به خوبی نهادینه شده است و مردم اصفهان از نان سفید استقبال نمی‌کنند و بیشتر نان سبوس دار و تیره تر را خریداری می کنند.



گفتنی است چندی پیش ‌مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان قم گفت: با اذعان به اینکه جهاد کشاورزی قم ادعای تولید بهترین گندم را دارد ولی در حقیقت اینگونه نیست و کیفیت گندم قم بسیار پایین است.



اعلاء رحیمی با اشاره به اینکه کیفیت تولید گندم در استان قم بسیار پایین است، اظهار داشت: در صورت ادامه این روند، وضعیت کیفیت نان استان با مشکل مواجه خواهد شد بنابراین قم برای رفع این مشکل باید گندم با کیفیت وارد کند.

باید گندم با کیفیت وارد قم شود‏



وی با بیان اینکه در مجموع قم شهر مصرف کننده است‏، ابراز داشت: با توجه به پایین بودن کیفیت گندم استان تلاش شده از ورود گندم‌های آلوده و نامرغوب به استان جلوگیری و همچنین از شهرهای خوزستان و گلستان واردات گندم با کیفیت داشته باشیم.



وی با تاکید بر اینکه حتما باید گندم با کیفیت وارد قم شود‏، اضافه کرد: این موضوع باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد.



لازم به ذکر است معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم در پاسخ به اظهارات مسئول شرکت غله بازرگانی استان گفت: بی کیفیتی نان درقم ربطی به کیفیت گندم تولیدی در این استان ندارد.



سید محمد تقی سجادی اظهار داشت: گندم تولیدی استان از نظر کیفیت به استناد نظر رسمی مراجع قانونی ذیربط جزو گندم‌های ضعیف نبوده بلکه از مجموعه طبقات خوب و متوسط است.



کمتر از یک سوم زراعت استان گندم کاری است



وی با اشاره به اینکه در استان قم به دلایل فنی از جمله شوری خاک الگوی غالب زراعت غلات جو هستند و صرفا کمتر از یک سوم زراعت استان گندم کاری است، ادامه داد: کمتر از یک سوم نیاز مصرفی گندم قم در داخل استان تولید می‌شود و دو سوم باقیمانده که بیش از صد هزار تن گندم است از سایر استانها وارد می‌شود که به نظر می رسد کیفیت نان، وابسته به کیفیت گندم وارد شده است و ضروری است بخش‌های ذیربط دقت لازم را در خریداری گندم مرغوب به عمل آورند.



معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قم تصریح کرد: استان قم از جمله معدود استانهایی است که موفق به تامین بیش از 50 درصد از بذور مصرفی اصلاح شده مورد نیاز کشاورزان شده است و سازمان جهاد کشاورزی استان تمام سعی و تلاش خود را در جهت افزایش کیفیت نانوایی و کیفیت فیزیکی گندم با ترویج روش‌های تغذیه‌ای مناسب و مصرف کودهای ریزمغذی و ماکرو، مبارزه با علفت‌های هرز و همچنین مبارزه با آفات و بیماری‌ها به خصوص سن مضر غلات به طور قاطع به انجام رسانده است.

وی افزود: جهاد کشاورزی قم در زمان برداشت با برگزاری کلاس‌های آموزشی برای کمباین داران و با نظارت اکیپ‌های کنترل، اقدامات مفیدی را به انجام رسانده و از سوی دیگر با وارد کردن کمباین‌های جدید و هوشمند در عرصه برداشت کیفیت محصول برداشتی تا حد زیادی ارتقاء یافته است.



سجادی بیان داشت: در سال جاری بهترین مبارزه با سن گندم که خسارت این آفت رابطه مستقیم با کیفیت گندم دارد به انجام رسیده که این موضوع مورد تائید واذعان مراجع ذیربط نیز قرار گرفته است.



بی کیفیت بودن نان قم به گندم تولیدی قم ربطی ندارد



وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برخی بی کیفیت بودن نان قم را به گندم تولیدی قم ربط داده اند، این موضوع را غیر کارشناسی دانست و گفت: بیش از هشت رقم گندم اصلاح شده که از نظر درصد پروتئین و کیفیت نانوایی نیز مورد آزمون‌های فراوان واقع شده است و مورد تائید موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال و موسسه ثبت و گواهی نهال و بذر نیز می‌باشد به کشاورزان ارائه شده و هم اکنون در استان کشت می‌شود که این امر باعث ارتقاء مطلوب کیفیت گندم تولیدی شده است.



معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قم در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: کیفیت نان تولیدی به غیر از گندم به عوامل مهم دیگری از جمله مدیریت فرآوری گندم به آرد، زمان خواب و مصرف آرد و مدیریت پخت نان وابسته بوده و ضروری است در جهت بهبود و کیفی نمودن اقدامات موثری توسط متولیان مربوطه صورت پذیرد.



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مهدی دهقان



