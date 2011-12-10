اسامی پذیرفته شدگان آزمون قضاوت اعلام شد

مدیرکل آموزش قضات قوه قضائیه از اعلام اسامی 1500 داوطلب پذیرفته شده در آزمون قضاوت خبر داد و گفت: قبول شدگان باید در مرحله دوم مصاحبه علمی و حضوری شرکت کنند و پس از انجام تست شخصیت و روانشناسی برای گزینش نهایی به اداره کل گزینش قوه قضائیه معرفی می شوند.