اسامی پذیرفته شدگان آزمون قضاوت اعلام شد

غلامرضا موحدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اسامی یکهزار و 500 نفر از پذیرفته شدگان آزمون قضاوت گفت: قرار بود در این آزمون 27 هزار و 300 نفر شرکت کنند که تنها 60 درصد از این تعداد در آزمون شرکت کردند.
وی افزود: در نهایت خروجی گزینشها 500 نفر است که به عنوان داوطلبان مسند قضاوت وارد دستگاه قضایی می شوند.
دبیر کارگروه سیاستگذاری، سازماندهی و هماهنگی جذب داوطلبان تصدی امر قضا با بیان اینکه داوطلبان پس از گزینش نهایی حدود 15 ماه دوره فراآموزی می بینند گفت: اینکه گفته می شود پس از پایان دوره کار آموزی قضات جوان باید 10 سال دادیار باشند صحیح نیست زیرا این بستگی به خود شخص دارد ما افرادی را داریم که پس از چند سال معاون دادستان شدند ولی قضات دیگری هم هستند که 20 سال است دادیارند.
بر اساس اعلام اداره کل آموزش قضات، شرکت کنندگان در آزمون قضاوت می توانند با مراجعه به سایت معاونت آموزش قوه قضائیه اسامی پذیرفته شدگان را مشاهده کنند.
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