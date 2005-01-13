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۲۴ دی ۱۳۸۳، ۹:۳۶

بر اساس اعلام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

بقاياي جانوري 8000 ساله در شاهرود كشف شد

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعلام كرد: مجموعه اي غني از بقاياي جانوري مربوط به دوران نوسنگي ( هزاره ششم ق.م) در كاوش اخير تپه ده خير اقع در 10 كيلومتري شمال شاهرود كشف شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، سرپرست هيئت كاوش باستان شناسي گفت: اين مجموعه بقاياي جانوري كه براي نخستين بار از دوران نوسنگي در شرق فلات مركزي ايران گزارش مي شود در بازسازي محيطي و نيز اقتصاد معيشتي مردمان نوسنگي اين منطقه اهميت بسزايي دارد.

به گزارش اداره كل ارتباطات و تبليغات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بر اساس مشاهدات اوليه اين بقايا شامل استخوان پاي اسب و شاخ بز است كه در لايه اي باستاني همراه با دست هاون سنگي و دو پاشنه در از جنس كنگلومرا بدست آمده است.

همچنين مجموعه اي از تيغه هاي سنگي چخماق كه از آنها براي ساختن داس هاي تركيبي جهت درو غلات استفاده مي شده و نيز سوزنهاي استخواني، صفحات گرد سوراخ دار سنگي و سفالي از ديگر دستاوردهاي اين فصل كاوش به شمار مي رود.

گفتني است محوطه سنگ چخماق در نزديكي و هم دوره با تپه ده خير پيش از انقلاب از سوي ژاپني ها به طور وسيع كاوش شده بود كه متاسفانه با گذشت 30 سال هنوز گزارش مشروحي از دستاوردهاي اين كاوش به چاپ نرسيده است.

 

کد مطلب 148005

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