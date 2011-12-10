الزام خودروهای حمل زباله در کرج به استفاده از پوشش توری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر کمالی زاده اظهار داشت: طی سالهای اخیر خودروهای حمل زباله پس از جمع آوری، زباله ها را به مرکز دفن حلقه دره انتقال می دادند.

وی افزود: با توجه به تکمیل ظرفیت خودرو، در برخی موارد زباله ها از داخل خودرو به خیابان ها و معابر ریخته می شد که این امر گله و شکایت شهروندان را در پی داشت.



این مسئول عنوان کرد: در این زمینه معاونت خدمات شهری شهرداری کرج طی ابلاغیه ای اعلام کرد که تمامی خودروهای حمل زباله موظف به استفاده از پوشش توری بر روی زباله های جمع آوری شده هستند.



کمالی زاده ادامه داد: با این اقدام، دیگر زباله هایی که داخل خودروی حمل هستند، به داخل خیابان نمی ریزند و این مهم به پاکیزگی شهر کمک فراوانی می کند.



معاون خدمات شهری شهرداری کرج یادآور شد: این طرح از هفته جاری اجرا می شود و با خودروهایی که اقدامات لازم را برای نصب توری بر روی خودرو انجام نداده اند،‌ برخورد می شود.